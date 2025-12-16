El fallo respalda cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor que refuerzan la transparencia y el control de los usuarios sobre sus pagos recurrentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a una reforma que cambia las reglas del juego para los servicios digitales en México. A partir de este fallo, plataformas como Netflix, Spotify y Amazon deberán permitir que los usuarios cancelen sus suscripciones de forma inmediata, sin cargos ocultos ni penalizaciones.

La decisión apunta a frenar prácticas que durante años generaron reclamos, como renovaciones automáticas difíciles de detener y procesos de baja confusos. Con este aval, la Ley Federal de Protección al Consumidor refuerza la transparencia y busca devolverle al usuario el control sobre sus pagos recurrentes.

Cancelar suscripciones en Netflix, Spotify y Amazon será más fácil: qué decidió la Suprema Corte

La Suprema Corte determinó que las plataformas digitales deberán permitir la cancelación inmediata de suscripciones, sin trámites innecesarios ni procesos más complejos que el alta. El objetivo es que el usuario pueda dar de baja un servicio de forma clara y directa.

El fallo respalda los cambios introducidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obliga a las empresas a ofrecer mecanismos accesibles y visibles para cancelar. Esto incluye evitar recorridos extensos dentro de las aplicaciones o sitios web.

Para el tribunal, estas disposiciones no afectan la libertad comercial de las compañías, sino que corrigen un desequilibrio en la relación entre proveedores digitales y consumidores.

Las plataformas de stream deberán permitir cancelaciones inmediatas: qué cambia con el fallo de la Corte y cómo impacta a los usuarios en México

La reforma elimina los cobros automáticos sin autorización expresa y prohíbe las penalizaciones indebidas por cancelar una suscripción, con el objetivo de evitar cargos inesperados y condiciones poco claras. También apunta a erradicar prácticas engañosas, como letras pequeñas o procesos confusos al momento de dar de baja un servicio.

En este contexto, plataformas como Netflix, Spotify y Amazon deberán ajustar sus sistemas y políticas internas para cumplir con la nueva normativa. El fallo beneficia a millones de usuarios en México al reforzar la transparencia y consolidar un marco legal que prioriza el control del consumidor sobre sus pagos digitales.