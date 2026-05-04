Los últimos días de abril estuvieron marcados por lluvias intensas y bajas temperaturas en varios estados del país. Tras ese período, se registró una breve calma previa a la llegada de un nuevo sistema de tormentas, lo que generó una sensación transitoria de estabilidad en amplias regiones. A partir del primer lunes de mayo, este frente frío se extenderá hacia el sureste durante toda la semana. Si bien desde AccuWeather señalan que inicialmente se tratará de tormentas eléctricas, luego se prevén fenómenos más intensos con potencial de causar daños, como ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias persistentes. Durante la primera semana completa de mayo, un nuevo sistema de tormentas volverá a activarse en el centro de Estados Unidos y se desplazará progresivamente hacia el sur y el este. Según AccuWeather, las tormentas abarcarán decenas de estados, especialmente en el corredor que va desde las Llanuras hasta el valle del Mississippi. Las zonas con mayor riesgo incluyen estados como Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri, Illinois e Indiana, donde se prevé la combinación más peligrosa de humedad del Golfo y aire frío en altura. Este choque de masas generará tormentas eléctricas frecuentes, con potencial de granizo, ráfagas intensas y algunos tornados aislados. El sistema evolucionará durante varios días: Este tipo de patrón favorece tormentas repetidas e incrementa el riesgo de inundaciones repentinas. El fenómeno podría convertirse en uno de los episodios más intensos de la temporada. Los meteorólogos de AccuWeather advierten que habrá múltiples rondas de tormentas durante al menos 48 horas, con acumulados elevados de lluvia y condiciones favorables para tornados en el sur y el centro del país. En este contexto, el principal riesgo no será solo el viento o el granizo, sino también las inundaciones y la posibilidad de tormentas severas consecutivas que impacten las mismas zonas.