Una “tormenta negra” avanza sobre distintas regiones de México este lunes 4 de mayo, generando preocupación por su intensidad y alcance. Las autoridades meteorológicas alertaron por lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento peligrosas en varias entidades. El fenómeno impactará principalmente a estados del norte, centro y oriente del país, donde la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y sistemas de baja presión podría provocar inundaciones y afectaciones urbanas. La “tormenta negra” describe un sistema de nubosidad densa con alta carga de humedad que genera precipitaciones intensas en poco tiempo. Suele estar acompañada de tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento. En este caso, el fenómeno se intensifica por la interacción de canales de baja presión en el interior del país con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México. Esta combinación favorece el desarrollo de nubes de gran tamaño y lluvias severas. También influye la inestabilidad atmosférica generada por el contraste de temperaturas, lo que potencia la formación de tormentas. Estos factores hacen que el sistema sea más impredecible y peligroso. De acuerdo con los reportes, los estados más afectados serán Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. En estas entidades se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con posible caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h. Las precipitaciones podrían concentrarse en cortos periodos, elevando el riesgo de inundaciones. Las zonas del noreste y oriente, como Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, recibirán mayor humedad del Golfo de México, lo que incrementa la intensidad de las lluvias. En el centro del país, la orografía también favorece la acumulación de agua. Además, se prevé la posible caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras, así como afectaciones en vialidades y servicios. Las autoridades piden extremar precauciones ante estos escenarios.