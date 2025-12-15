El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de una serie de tormentas que provocarán durante las próximas 48 horas intensas precipitaciones y posible caída de granizo en distintos estados de la República Mexicana.

A partir del lunes 15 y hasta el miércoles 17 de diciembre, se pronostican lluvias fuertes en algunas entidades federativas del país. Desde el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima, dieron a conocer las advertencias que rigen para estos tipos de contextos, por lo que se aconseja tomar nota y los recaudos pertinentes.

¿Dónde lloverá el lunes 15 de diciembre?

El SMN pronosticó que para este lunes 15 de diciembre, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el noreste y oriente del país, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, generando las condiciones propicias para que llueva intensamente en las regiones de Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este), San Luis Potosí (región Huasteca), entre otras.

El pronóstico del tiempo en México para el lunes 15 de diciembre. (Foto: SMN)

Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje elevado en las costas de las mencionadas entidades.

El SMN deposita su atención, además, en el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, que generará intervalos de chubascos en Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala y Campeche; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero .

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán que los siguientes estados se vean pasados por agua:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Tamaulipas (sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tabasco (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero

¿En qué estados habrá lluvias hasta el miércoles 15 de diciembre?

Las tormentas regresarán por 48 horas para varias regiones del territorio azteca. Durante el lunes y el martes, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, mientras que su masa de aire polar cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana país, generando un descenso de las temperaturas.

El mismo 16 de diciembre, este frente se desplazará sobre el oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en la península de Yucatán, y dejando de afectar al país al finalizar la jornada.

Martes 16 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tamaulipas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.



Miércoles 17 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tamaulipas y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En función de la información que ha difundido el SMN, se advierte a la población por la serie de inconvenientes a los que podrían verse expuestos con los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados.