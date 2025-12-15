Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

México enfrenta una jornada crítica este 15 de diciembre. El frente frío número 21, impulsado por una masa de aire polar, recorre el territorio nacional generando condiciones climáticas adversas que afectarán principalmente las regiones del norte, noreste, centro y sureste del país.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre precipitaciones de considerable magnitud, descensos drásticos en las temperaturas y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas costeras.

Las lluvias más intensas se concentrarán en estados del Golfo y el sureste, donde los acumulados podrían provocar inundaciones y deslaves. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Precipitaciones torrenciales pondrán en alerta a estados del Golfo y sureste mexicano

El sistema frontal desencadenará lluvias de intensidad considerable en una amplia franja territorial. Tamaulipas y Chiapas enfrentarán las condiciones más severas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros. Entidades como Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo también registrarán precipitaciones significativas.

La combinación del frente frío con un canal de baja presión sobre el Golfo de México intensificará estos eventos, mientras que, en la península de Yucatán, la humedad proveniente del Caribe añadirá más agua a la ecuación meteorológica.

Termómetros bajo cero: heladas severas amenazarán zonas montañosas del norte

Las temperaturas experimentarán caídas dramáticas durante las próximas horas, especialmente en las regiones elevadas. Las sierras de Chihuahua y Durango soportarán las condiciones más extremas, con registros que descenderán entre -10 y -5 grados durante la madrugada del lunes. Otras zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también enfrentarán temperaturas bajo el punto de congelación. Este descenso térmico abrupto representa riesgos para la agricultura, la ganadería y la salud de grupos vulnerables, por lo que las autoridades recomiendan extremar medidas de protección.

Heladas de hasta -10 grados amenazan zonas montañosas del norte y centro del país, con riesgos para la salud y el sector agrícola. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Vientos huracanados azotarán el istmo de Tehuantepec y costas del Golfo

El componente eólico del fenómeno no debe subestimarse. El istmo y golfo de Tehuantepec, que abarca porciones de Oaxaca y Chiapas, recibirá el embate más violento con rachas que alcanzarán entre 70 y 90 kilómetros por hora. Las costas de Tamaulipas experimentarán vientos sostenidos con ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo enfrentarán condiciones ventosas moderadas durante la noche.