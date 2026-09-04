La vivienda fue construida sobre el terreno que Cindy Mora compró tras ahorrar durante nueve años para cumplir el sueño de tener una casa propia.

Durante años, Cindy Mora destinó sus ahorros a la adquisición de un terreno con la finalidad de edificar en él un hogar para ella y su hijo. Sin embargo, al lograr finalmente comprarlo, se enfrentó a una nueva dificultad: el presupuesto disponible resultaba insuficiente para hacer frente a la construcción de una vivienda convencional.

La solución llegó a través de una iniciativa que reunió a organizaciones y voluntarios para erigir una casa mediante un sistema alternativo. El proyecto utilizó cientos de bloques confeccionados a partir de plástico reciclado, una propuesta que permitió la conversión de residuos en materiales destinados a la construcción de su nuevo hogar.

La construcción no solo transformó la existencia de esta familia costarricense, sino que también evidenció cómo los residuos plásticos pueden ser convertidos en materiales valiosos para enfrentar desafíos sociales y ambientales.

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Con 850 bloques de plástico reciclado, una familia consiguió su casa propia

Cindy Mora adquirió un lote en Alajuelita, próximo a San José, Costa Rica, tras casi diez años de diligente ahorro. A pesar de haber conseguido el terreno, no contaba con los recursos suficientes para edificar una vivienda, según la información recopilada por Diario As.

Frente a esa adversidad, entidades como Hábitat para la Humanidad, Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto unieron esfuerzos para hacer tangible el proyecto. Además de suministrar los materiales necesarios, coordinaron la participación de trabajadores voluntarios que dedicaron más de 800 horas a la construcción.

La vivienda fue construida en el terreno que la propia Cindy había adquirido, lo que le permitió mantenerse cerca de su comunidad y preservar su entorno familiar.

Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una cantidad importante de plástico que de otro modo terminaría en basurales.

Transformaron más de siete toneladas de plástico reciclado en bloques de construcción

Para la edificación de las paredes de la vivienda se emplearon 850 bloques Bliqueplas, los cuales fueron fabricados a partir de aproximadamente 7,5 toneladas de residuos plásticos.

Los materiales reciclados eran provenientes de botellas, envases, bolsas, empaques y piezas plásticas que fueron recuperadas, las cuales se procesaron hasta transformarse en módulos ensamblables similares a bloques de construcción.

Aunque las paredes integran dichos elementos reciclados, la vivienda también dispone de cimientos, techo, instalaciones eléctricas, tuberías, puertas, ventanas y acabados construidos con materiales convencionales para asegurar su estabilidad y seguridad.

El proyecto que le dio una segunda vida al plástico

La iniciativa tuvo un doble propósito: brindar una solución habitacional a una familia que la necesitaba y demostrar que los residuos plásticos pueden transformarse en materiales de construcción útiles mediante procesos innovadores.

Desde el exterior, la vivienda luce como cualquier otra casa tradicional, ya que los bloques fueron recubiertos con acabados y pintura. Sin embargo, en el interior de sus paredes permanece el material reciclado que evitó que miles de kilos de plástico terminaran en vertederos o en el medio ambiente.

Si bien este proyecto no dio paso a un barrio construido íntegramente con este sistema, sí impulsó nuevas iniciativas en Costa Rica para seguir incorporando plástico reciclado en soluciones para la industria de la construcción.

Antes de proceder con la selección de la beneficiaria, las organizaciones encargadas llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de las condiciones económicas que presenta la familia, así como de la viabilidad técnica del terreno designado.

Una vez que el proyecto fue aprobado, un gran número de colaboradores se unieron como voluntarios en la construcción, ofreciendo su tiempo y mano de obra para materializar la vivienda.

La experiencia se transformó en un claro ejemplo de cómo la cooperación entre organizaciones sociales, empresas privadas y ciudadanos puede facilitar no solo el acceso a una vivienda digna, sino también el uso responsable de materiales reciclables.