El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Chiapas a las 14.36 horas este viernes, 4 de septiembre de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 145 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.437° y una longitud de -93.755°.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo un mueble resistente; alejarse de ventanas y no usar elevadores. En la vía pública, evitar postes y fachadas y ubicarse en un espacio abierto.

Tras el movimiento, se sugiere evacuar con orden por escaleras cuando sea seguro, prever réplicas y no volver a las edificaciones hasta indicación oficial. Revisar posibles fugas de gas, usar mensajes de texto para comunicarse y seguir reportes de fuentes oficiales.