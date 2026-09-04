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Las autoridades de tránsito y movilidad en el norte del país continúan reforzando las sanciones para los automovilistas que cometan faltas viales de alto riesgo. En entidades y ciudades clave de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, la normativa vigente faculta a las autoridades para dictaminar desde penalizaciones económicas e internamiento del vehículo hasta la suspensión temporal o el retiro permanente del permiso de conducir.
Si bien no existe un reglamento único a nivel nacional, los marcos legales de cada estado convergen en un criterio generalizado: endurecer el castigo para quienes manejan bajo los efectos de sustancias, acumulan faltas graves o causan siniestros con afectaciones físicas a terceros.
Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir en México
Se definen como infracciones graves todas aquellas conductas al volante que vulneran directamente la seguridad de peatones, ciclistas y otros conductores. Entre los motivos principales de sanción destacan:
- Conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o drogas.
- Provocar o verse involucrado en percances viales con saldo de personas heridas o fallecidas.
- Reincidir de forma consecutiva en violaciones al reglamento vial catalogadas como peligrosas o por exceso de velocidad.
- Negarse a realizar pruebas de alcoholemia, darse a la fuga o agredir al personal de vialidad.
- Presentar documentación falsa durante la revisión o al tramitar el permiso.
¿Qué dicen las leyes de Chihuahua, Sinaloa y Sonora acerca de la anulación de licencias?
Las bases legales que respaldan la cancelación o retiro de licencias varían según cada código local, aunque coinciden en sus efectos sancionatorios:
- Chihuahua: la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua establece la suspensión o revocación definitiva del documento ante la reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol, acumulación de infracciones graves o por dictamen de autoridad judicial tras un siniestro.
- Sinaloa: la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa contempla la inhabilitación del permiso de conducir a quienes participen en accidentes graves por negligencia, conduzcan bajo el influjo de estupefacientes o incurran repetidamente en conductas que pongan en riesgo la vida de terceros.
- Sonora: la Ley de Tránsito del Estado de Sonora faculta a las autoridades para cancelar el permiso a los conductores que den positivo en pruebas de alcoholimetría de forma reiterada, cometan faltas severas a la velocidad permitida o se den a la fuga tras provocar un accidente.
Sanciones escalonadas por conductas de riesgo
Manejar sin estar en pleno uso de las facultades físicas o mentales o de manera temeraria implica consecuencias progresivas aplicadas por las dependencias de tránsito estatales y municipales:
- Cobro de sanciones económicas y traslado del auto al depósito oficial (corralón).
- Horas de arresto en centros de sanción administrativa.
- Inhabilitación o suspensión temporal de las facultades para conducir por periodos determinados.
- Revocación absoluta y definitiva del derecho a tramitar o portar una nueva licencia.
Recomendaciones para conservar la licencia vigente
Para no poner en riesgo la validez de la licencia de conducir, se sugiere a la población automovilista tomar en cuenta las siguientes pautas:
- Evitar tomar el volante tras haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias que alteren los sentidos.
- Respetar los límites de velocidad y conceder preferencia constante al peatón y ciclistas.
- Mantener la documentación del vehículo en regla y atender con respeto las indicaciones de las autoridades viales en los operativos de control.