Las autoridades de tránsito y movilidad en el norte del país continúan reforzando las sanciones para los automovilistas que cometan faltas viales de alto riesgo. En entidades y ciudades clave de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, la normativa vigente faculta a las autoridades para dictaminar desde penalizaciones económicas e internamiento del vehículo hasta la suspensión temporal o el retiro permanente del permiso de conducir.

Si bien no existe un reglamento único a nivel nacional, los marcos legales de cada estado convergen en un criterio generalizado: endurecer el castigo para quienes manejan bajo los efectos de sustancias, acumulan faltas graves o causan siniestros con afectaciones físicas a terceros.

Confirmado. Ciudades como Chihuahua, Sinaloa y Sonora anularán la licencia para manejar a todos los conductores que incurran en infracciones graves. Fuente: Shutterstock.

Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir en México

Se definen como infracciones graves todas aquellas conductas al volante que vulneran directamente la seguridad de peatones, ciclistas y otros conductores. Entre los motivos principales de sanción destacan:

Conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o drogas.

Provocar o verse involucrado en percances viales con saldo de personas heridas o fallecidas.

Reincidir de forma consecutiva en violaciones al reglamento vial catalogadas como peligrosas o por exceso de velocidad.

Negarse a realizar pruebas de alcoholemia, darse a la fuga o agredir al personal de vialidad.

Presentar documentación falsa durante la revisión o al tramitar el permiso.

¿Qué dicen las leyes de Chihuahua, Sinaloa y Sonora acerca de la anulación de licencias?

Las bases legales que respaldan la cancelación o retiro de licencias varían según cada código local, aunque coinciden en sus efectos sancionatorios:

Chihuahua : la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua establece la suspensión o revocación definitiva del documento ante la reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol, acumulación de infracciones graves o por dictamen de autoridad judicial tras un siniestro.

Sinaloa : la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa contempla la inhabilitación del permiso de conducir a quienes participen en accidentes graves por negligencia, conduzcan bajo el influjo de estupefacientes o incurran repetidamente en conductas que pongan en riesgo la vida de terceros.

Sonora: la Ley de Tránsito del Estado de Sonora faculta a las autoridades para cancelar el permiso a los conductores que den positivo en pruebas de alcoholimetría de forma reiterada, cometan faltas severas a la velocidad permitida o se den a la fuga tras provocar un accidente.

Sanciones escalonadas por conductas de riesgo

Manejar sin estar en pleno uso de las facultades físicas o mentales o de manera temeraria implica consecuencias progresivas aplicadas por las dependencias de tránsito estatales y municipales:

Cobro de sanciones económicas y traslado del auto al depósito oficial (corralón). Horas de arresto en centros de sanción administrativa. Inhabilitación o suspensión temporal de las facultades para conducir por periodos determinados. Revocación absoluta y definitiva del derecho a tramitar o portar una nueva licencia.

Recomendaciones para conservar la licencia vigente

Para no poner en riesgo la validez de la licencia de conducir, se sugiere a la población automovilista tomar en cuenta las siguientes pautas: