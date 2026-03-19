En medio del reforzamiento de la vigilancia urbana, autoridades de la Ciudad de México anunciaron de forma oficial que cualquier obra o remodelación debe cumplir con normas y permisos vigentes para evitar sanciones administrativas durante inspecciones oficiales. En este caso, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, aclaró que no se trata de inspecciones generalizadas en todo el país, pero sí de operativos constantes, ya que “realiza visitas de verificación para garantizar que cada obra en la CDMX cumpla”. Asimismo, el INVEA advirtió que antes de iniciar cualquier construcción se debe contar con documentación visible, pues “asegúrate de tener tu Manifestación de Construcción vigente y a la vista”, requisito clave durante las revisiones oficiales. Durante las visitas de verificación, el INVEA puede solicitar documentos esenciales para acreditar la legalidad de la obra. La falta de estos puede derivar en sanciones, clausuras o suspensión de trabajos. El INVEA, dirigido por Jorge Salvador Esquinca Montaño, también señaló que estos documentos deben presentarse en original o copia certificada, como parte del proceso formal de verificación administrativa. No contar con los permisos en regla puede traducirse en la suspensión inmediata de la obra, multas económicas o incluso clausura, dependiendo de la gravedad de la irregularidad detectada. El INVEA enfatiza que cumplir con la normativa no solo evita sanciones, sino que también garantiza condiciones de seguridad y legalidad, al subrayar que “construir bajo la ley es construir con tranquilidad”.