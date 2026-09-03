Ponerle vinagre a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Seguramente has notado un polvo blanco o cristalizado dentro del compartimento de tus dispositivos electrónicos y te han aconsejado usar un remedio casero muy popular para solucionarlo. Ponerle vinagre a las pilas AA y AAA o a sus contactos metálicos es una práctica ampliamente comentada en internet, pero genera dudas sobre su efectividad y seguridad.

Aunque parezca un truco extraño, existe una explicación técnica directa detrás de esta recomendación: esta reacción se debe a que el ácido acético del vinagre neutraliza la sustancia alcalina que liberan las pilas, permitiendo limpiar los contactos metálicos sin destruirlos.

¿Para qué sirve ponerle vinagre a las pilas y su compartimento?

El vinagre no sirve para recargar ni reactivar baterías agotadas. Su función principal es limpiar la corrosión o sulfatación producida cuando una pila alcalina sufre una fuga interna de componentes químicos.

Cuando las pilas AA o AAA se quedan olvidadas dentro de un control remoto, juguete u ordenador por mucho tiempo, suelen liberarse sustancias cáusticas. Estas forman una costra blanca o verdosa sobre los resortes y terminales metálicos del aparato.

Al poner una pequeña cantidad de vinagre en la zona afectada, disuelves esos depósitos salinos, limpias los bornes y logras restablecer la corriente eléctrica para que el dispositivo vuelva a encender con normalidad.

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¿Por qué lo recomiendan los expertos y fabricantes?

La recomendación de este truco casero se basa estrictamente en la química de neutralización ácido-base.

Composición de las pilas : según la sección de preguntas frecuentes de fabricantes de baterías como Duracell (Duracell FAQ), las pilas alcalinas contienen hidróxido de potasio ($\text{KOH}$), una sustancia fuertemente alcalina y corrosiva.

Acción del vinagre: el vinagre blanco comercial contiene ácido acético diluido. Al entrar en contacto con el hidróxido de potasio, genera una reacción de neutralización inmediata que transforma la corrosión dura en una sal soluble y agua.

Portales especializados en soporte técnico y mantenimientos electrónicos, como iFixit, respaldan el uso de ácidos suaves (como vinagre o jugo de limón) porque rompen la sulfatación de forma segura sin necesidad de lijar agresivamente ni rayar el recubrimiento de níquel de las terminales.

¿Cómo aplicar el vinagre para limpiar la corrosión de forma segura?

Para realizar este procedimiento en casa sin dañar los circuitos ni comprometer la seguridad personal, los especialistas sugieren un protocolo paso a paso:

Retirar las pilas dañadas: desecha las baterías sulfatadas en un punto de reciclaje adecuado. Nunca sumerjas las pilas en vinagre. Usar protección: usa guantes y gafas protectoras, ya que el hidróxido de potasio puede irritar la piel y los ojos. Aplicación con hisopo: humedece la punta de un bastoncillo de algodón o un cepillo de dientes suave con vinagre blanco. No viertas el líquido directamente dentro del dispositivo. Frotar los contactos: pasa el hisopo suavemente sobre los resortes y bordes oxidados hasta retirar toda la acumulación blanca. Limpieza y secado: limpia los restos con un paño humedecido en alcohol isopropílico para eliminar la humedad y el exceso de ácido acético. Asegúrate de que todo quede totalmente seco antes de colocar pilas nuevas.

¿Qué riesgos existen al usar vinagre en dispositivos electrónicos?

Aunque es un método efectivo, aplicar vinagre de forma inadecuada conlleva riesgos significativos. El exceso de líquido puede filtrarse hacia la placa de circuito impreso (PCB), lo que desencadenará cortocircuitos o corrosión ácida permanente sobre las pistas de cobre.

Asimismo, si no se limpia el residuo de vinagre con alcohol isopropílico o un paño seco, el propio ácido del vinagre terminará oxidando los componentes de acero del dispositivo a largo plazo.