Miles de viajeros que tienen la intención de arribar a México en los próximos meses deberán prestar especial atención al estado de su documentación.

Las autoridades migratorias han manifestado que intensificarán las revisiones en los principales aeropuertos internacionales ubicados en ciudades tales como CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guerrero.

La presente medida está dirigida a los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar con documentos que se encuentren vencidos, deteriorados o con vigencia insuficiente. En tales circunstancias, las autoridades podrán denegar el acceso al territorio nacional.

Teotihuacán, Tulum y Cancún prohibirá el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Cronista

Atención: el trámite de pasaporte que podría impedir el ingreso a México

El requisito primordial establecido por las autoridades es disponer de un pasaporte vigente y en condiciones idóneas en el momento de la travesía.

Adicionalmente a la fecha de caducidad, también se verifica que el pasaporte no presente daños físicos, páginas deterioradas o inconvenientes que impidan su lectura en los sistemas migratorios.

Las autoridades enfatizaron que aquellos que lleguen con documentación irregular podrían estar sujetos a revisiones complementarias o enfrentar limitaciones migratorias al arribar a los principales aeropuertos del país.

CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guerrero refuerzan controles migratorios

Los aeropuertos internacionales de CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guerrero constituyen una parte significativa del flujo turístico y de negocios que recibe el país anualmente. Por tal motivo, se erigirán como algunos de los puntos donde las verificaciones tendrán una mayor rigurosidad.

Las autoridades han indicado que la finalidad es fortalecer los mecanismos de control migratorio y asegurar que todos los viajeros satisfagan los requisitos documentales dispuestos para ingresar a México.

Qué consecuencias enfrentan los viajeros con pasaporte vencido

En la mayoría de los casos, son las aerolíneas quienes solicitan el abordaje desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con las condiciones exigidas por México o por el destino internacional correspondiente.

Entre las principales consecuencias para aquellos que no hayan renovado su pasaporte a tiempo se encuentran la negativa de ingreso al país, revisiones migratorias más exhaustivas e incluso la retención temporal en ciertos casos.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, comprobar que el documento se encuentre en buen estado y realizar cualquier trámite de renovación antes de adquirir boletos o programar un viaje internacional.