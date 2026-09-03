La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, ha comunicado los lineamientos que regirán las horas extra en el contexto de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este anuncio complementa los avances previamente presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también notificó acerca del incremento al salario mínimo.

La reducción de la jornada a 40 horas semanales se implementará el 1 de mayo de 2026 y será el 1 de enero de 2027 cuando se efectúe la primera reducción de dos horas en los horarios laborales, conforme a lo publicado por la STPS.

Por orden del Gobierno se suprimen las horas extras en todo el país: adiós a las chambitas adicionales (foto: archivo).

Esta reforma no solo implica un cambio en el tiempo de trabajo semanal -que se disminuirá de 48 a 40 horas-, sino que también afecta la regulación del tiempo extra.

Normativa sobre horas extra en el ámbito laboral

La STPS ha implementado un esquema para el trabajo extraordinario en 2026. Este nuevo esquema tiene como objetivo regular y optimizar las condiciones laborales, asegurando de este modo el bienestar de los trabajadores en el ámbito del trabajo extraordinario.

En México, la Ley Federal del Trabajo establece que las horas extraordinarias deben ser excepcionales y, en principio, voluntarias. Las primeras nueve horas extra acumuladas durante la semana se pagan al doble, mientras que las que excedan ese límite deben cubrirse al triple.

Límites para trabajar horas extra

Por jornada: No pueden exceder de tres horas adicionales al día .

Frecuencia: Este tiempo extraordinario está sujeto a los límites semanales establecidos por la legislación laboral.

Menores de edad: Está prohibido que las personas menores de 18 años trabajen horas extraordinarias.

¿Cuánto deben pagarte?

Pago doble: Corresponde a las primeras nueve horas extraordinarias de la semana .

Pago triple: Se aplica a las horas que superen las nueve horas extra semanales. También existen reglas específicas para el trabajo realizado en días de descanso obligatorio.

Para conocer las disposiciones y criterios vigentes, se recomienda consultar la información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Qué trabajadores están exentos de realizar horas extra?

La Ley Federal del Trabajo establece en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden ser contratados bajo ciertas condiciones:

La jornada laboral no debe sobrepasar seis horas diarias.

El trabajo nocturno se encuentra prohibido.

Es imperativo obtener la autorización de los padres o tutores.

¿De cuánto será el salario mínimo en 2027?

El salario mínimo que regirá en México durante 2027 aún no fue establecido oficialmente. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) será la encargada de llevar a cabo las negociaciones y anunciar el nuevo monto durante los primeros días de diciembre de 2026.

Salario mínimo vigente como referencia para 2026