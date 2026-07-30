Todos lo botan a la basura pero contiene oro de 22 quilates que puede valer miles de dólares

Tras años paralizada, construyen la autopista que transformará el norte del continente y conectará cinco municipios

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurtich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Reciclaje electrónico: método para recuperar oro y minerales de componentes electrónicos

Un hallazgo proveniente de Australia ha suscitado considerable interés en sectores relacionados, en lo que respecta al método de reciclaje que permite la extracción de oro de componentes electrónicos. Este proceso es notable, ya que logra obtener oro de una pureza excepcional sin recurrir a químicos nocivos que puedan perjudicar al medio ambiente.

Los primeros resultados, divulgados por los investigadores presentan cifras impactantes: el material obtenido presenta una pureza superior al 99%, una cifra que resulta prácticamente inalcanzable utilizando métodos tradicionales de refinamiento.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados Archivo El Cronista

Nuevo método para recuperar oro más eficiente

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que sustituye el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), un compuesto ampliamente utilizado para la desinfección de agua.

No obstante, el avance significativo radica en la implementación de un polímero de azufre que tiene la capacidad de unirse selectivamente a oro disuelto. Posteriormente, mediante un proceso de calentamiento controlado o tratamiento químico, se libera el metal precioso en forma pura, permitiendo además la reutilización del polímero, lo que convierte este método en una alternativa sostenible y económica.

Adicionalmente, un grupo de investigadores de ETH Zurich, en Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que facilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

¿Qué impacto tiene en la creación de empleo y la economía?

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular.

Hacia la nueva era del reciclaje de residuos electrónicos

El descubrimiento, en fase de investigación, anticipa un futuro en el que la extracción de oro resulte más eficiente y menos perjudicial para el medio ambiente, generando beneficios que abarcan tanto el ámbito económico como el ecológico.

Además, se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.