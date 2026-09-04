El Artículo 389 de la Ley General de Salud establece que para llevar a cabo su tramitación, todos los bebés mexicanos deben cumplir con una condición fundamental.

En México, la obtención del acta de nacimiento de un recién nacido representa un procedimiento esencial para asegurar su derecho a la identidad. Sin embargo, persisten interrogantes frecuentes sobre las razones de rechazo en la solicitud habitual y los documentos necesarios.

Asimismo, la variabilidad en los colores del formato único nacional —como el papel blanco, verde o rojo— suscita confusión respecto a cuál es aceptado por las autoridades competentes. Por ello, es imperativo entender el procedimiento para llevar a cabo el Registro Civil de manera adecuada, prevenir inconvenientes y validar su documento.

La diferencia entre acta de nacimiento actualizada y acta de nacimiento certificada: ¿qué tiene cada una y para qué sirven? (foto: archivo).

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¿Por qué el Registro Civil podría negar la expedición ordinaria del acta de nacimiento?

El Registro Civil requiere la verificación fehaciente del nacimiento conforme a la normativa establecida. El documento médico fundamental es el Certificado de Nacimiento (CN), el cual es emitido por la Secretaría de Salud y regulado por los Lineamientos para la Operación del Certificado de Nacimiento de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Cuando el nacimiento ocurre fuera de una unidad médica, existe un procedimiento específico para acreditar el hecho. La madre debe acudir con el recién nacido a los servicios de salud más cercanos para solicitar la expedición del Certificado de Nacimiento, conforme a los mecanismos establecidos por la Secretaría de Salud.

En tales situaciones excepcionales, con el fin de no infringir el derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se implementan protocolos especiales, como la presentación de constancias de parto testimoniales o procedimientos de registro extemporáneo.

La ley regula los nombre que puede tener un bebé recién nacido y excluye ciertos prenombres. Shutterstock

Requisitos habituales para registrar a un recién nacido

Los documentos necesarios para registrar a un recién nacido pueden variar según la entidad federativa. Entre los requisitos que suelen solicitarse se encuentran el Certificado de Nacimiento, las identificaciones oficiales de los padres y, dependiendo del caso y del estado, actas de nacimiento o matrimonio y la presencia de testigos.

¿Qué significan las actas de nacimiento rojas, verdes y blancas?

El color del acta de nacimiento no determina su validez legal. Actualmente, México cuenta con un Formato Único de la Copia Certificada del Acta de Nacimiento, diseñado para homologar este documento en todo el país.

Las copias certificadas pueden expedirse en papel de seguridad en las oficinas del Registro Civil o solicitarse a través del portal oficial del Gobierno de México e imprimirse en hoja blanca. En ambos casos, el documento tiene la misma validez jurídica.

Las copias obtenidas en línea incorporan elementos de seguridad, como el código QR, el identificador electrónico y la cadena digital, que permiten verificar su autenticidad. Por ello, una diferencia en el color o el tipo de papel no determina por sí sola si un acta es válida.