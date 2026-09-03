En la Ciudad de México, pasarse el semáforo en rojo no solo implica una sanción económica, también resta puntos en el historial del conductor, que puede derivar en la anulación total de la licencia de conducir.

Según el Artículo 10 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, quienes infrinjan esta disposición reciben una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de 3 puntos de penalización en la licencia de conducir. Si la infracción fue captada por un sistema tecnológico, como una cámara, la sanción es de 1 punto.

Estos puntos se acumulan cada vez que el conductor comete una infracción de tránsito, y funcionan de manera independiente al pago de la multa: aunque se abone la sanción económica, los puntos quedan registrados en el historial.

Por orden del Reglamento de Tránsito mexicano sacarán la licencia de conducir a quienes crucen semáforos en rojo, si además tienen otras infracciones.

Qué dice la ley sobre la pérdida de la licencia

El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece un sistema de puntos de penalización asociado a las infracciones. Cuando un conductor acumula 12 puntos, la Secretaría de Movilidad (Semovi) cancela la licencia de forma automática.

Además, el Artículo 67 de la Ley de Movilidad de la CDMX contempla la cancelación definitiva de la licencia por otras causales, entre ellas la acumulación de tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en el transcurso de un año. También puede aplicar la cancelación si el conductor presentó documentación falsa durante el trámite, o si una autoridad determina que un hecho de tránsito constituye un delito.

Un mecanismo pensado para conductas repetidas

La normativa no castiga con la pérdida de la licencia una sola infracción por cruzar en rojo, sino la acumulación de faltas que reflejan un patrón de riesgo al volante. Es decir, cruzar el semáforo en rojo una vez suma puntos, pero es la reincidencia —ya sea con esta u otras infracciones— la que puede derivar en la cancelación del documento.