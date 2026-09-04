La opción está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y no genera comisión.

Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya cuentan con una nueva alternativa para pagar sus créditos de vivienda. El organismo habilitó un servicio que permite realizar operaciones en cualquier tienda OXXO del país.

La opción está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y no genera comisión. Además, permite cubrir mensualidades o realizar pagos anticipados de determinados financiamientos.

La opción está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y no genera comisión. Foto creada con Gemini

Alerta para los derechohabientes | Infonavit habilita pagos de créditos en cualquier OXXO de México

A través de una alianza con OXXO, el Infonavit incorporó a la cadena de tiendas de conveniencia como un nuevo punto de pago para sus derechohabientes. De esta manera, quienes tengan un crédito pueden realizar sus operaciones sin depender de los horarios habituales de las sucursales bancarias.

El servicio está disponible en cualquier tienda OXXO del país y funciona durante las 24 horas, los siete días de la semana. Además, el pago no genera ningún cobro de comisión para el acreditado. La alternativa contempla tanto el pago de mensualidades como los adelantos al financiamiento, lo que permite a los trabajadores administrar sus obligaciones de acuerdo con sus necesidades.

¿Cómo pagar el crédito Infonavit en OXXO?

Para realizar la operación, los derechohabientes únicamente necesitan proporcionar los 10 dígitos de su número de crédito. Este dato funciona como referencia para identificar el financiamiento al momento de realizar el pago.

Los pagos pueden efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, con un límite de hasta 10,000 pesos por transacción. No es necesario presentar documentación adicional para llevar a cabo la operación.

La medida resulta especialmente útil para quienes no pueden acudir a una institución bancaria durante los horarios convencionales, ya que permite realizar el pago en un establecimiento con disponibilidad permanente.

¿Qué créditos se pueden pagar en las tiendas OXXO?

El nuevo mecanismo permite cubrir los pagos de créditos hipotecarios del Infonavit y de los financiamientos de mejora de vivienda correspondientes a Mejoravit Solo para Ti. En ambos casos, los acreditados pueden realizar pagos de sus mensualidades o adelantar recursos a su financiamiento.

El límite establecido es de 10,000 pesos por cada transacción y los pagos pueden hacerse tanto con efectivo como con tarjetas de crédito o débito. El servicio, además, no tiene comisión y puede utilizarse cualquier día de la semana.

El Infonavit mantiene otras alternativas para cubrir las mensualidades, como los pagos en línea, las transferencias bancarias y los establecimientos que forman parte de su red autorizada. El organismo recomienda consultar su sección oficial de pagos para conocer las opciones disponibles y verificar los puntos autorizados.