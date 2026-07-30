En esta noticia Precios se mantienen sin cambios

Desde la perspectiva de Grupo Cementos Chihuahua (GCC), el sector de la construcción en el país muestra “evidencia tangible de recuperación”, misma que se acelerará en la segunda mitad de este año.

En conferencia para comentar sus resultados trimestrales, Enrique Escalante Ochoa, CEO de la cuarta cementera en el país por su volumen de ventas, detalló que la combinación del desarrollo de infraestructura en el país, sumado a los programas de vivienda impulsados por el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), elevaron el volumen de cemento vendido en el país durante el segundo trimestre y el ramo de la construcción mostró indicios de recuperación.

Planta de cemento de Grupo Cementos Chihuahua en Odesa, Texas. Foto tomada de Facebook de GCC

“El sector de la vivienda sigue siendo un componente constructivo del mercado. La actividad privada se mantuvo sólida, mientras que la iniciativa federal de vivienda continuó avanzando hacia su fase de planificación. Con el tiempo, el programa tiene el potencial de expandir significativamente la actividad de vivienda en el estado, incluyendo la posibilidad de duplicar el número de viviendas construidas anualmente, y estamos posicionando nuestra red para respaldar ese crecimiento”, señaló el CEO de Gametos Chihuahua.

En segundo término, la infraestructura también mantiene un impulso importante. En este sentido Escalante Ochoa detalló que la empresa participa en el “nivel de actividad más alto que hemos visto en la última década y se espera que se materialicen proyectos adicionales durante la segunda mitad del año”.

El directivo mencionó que en el segmento industrial, la actividad se mantuvo cautelosa y consistente con lo que ocurrió el año pasado, debido a que los clientes mantienen la cautela en sus decisiones de inversión, ante la incertidumbre que permea en el país.

“Si bien la confianza aún no se ha recuperado de manera significativa, nuestra perspectiva a largo plazo de la región permanece intacta”, comentó.

Precios se mantienen sin cambios

A partir del crecimiento de las obras de infraestructura, los precios del cemento y el concreto en el país se mantuvieron estables.

Enrique Escalante señaló que esto fue posible debido a una mayor proporción de las obras de infraestructura en la mezcla, lo que genera un efecto temporal en la implementación de precios.

“En general, el trimestre proporciona evidencia tangible de la recuperación de México, con la vivienda y la infraestructura respaldando un panorama constructivo para la segunda mitad del año”, añadió.