El ultimátum económico que este viernes (septiembre 4) profirió Donald Trump para forzar a la Reserva Federal (FED) a recortar las tasas de interés bajo la amenaza de congelar el comercio con países con superávit conlleva algo más que una disputa de política monetaria interna: es una alerta directa para el mayor socio comercial de Estados Unidos, México.

Al colocarse como el socio comercial con el mayor superávit frente a Estados Unidos, México se convierte automáticamente en el blanco de mayor vulnerabilidad ante cualquier eventual bloqueo o restricción ejecutiva.

La reacción de Trump se produjo tras la publicación de un informe de empleo en EE.UU. muy superior a lo esperado, un dato económico positivo que, paradójicamente, llevó a los mercados a prever un posible incremento en el costo del crédito por parte de la FED.

La embestida de Trump en Truth Social, donde condicionó la continuidad del intercambio comercial a que la junta directiva de la FED “sea patriota” y baje el costo del crédito, llega en un momento de integración récord entre ambas naciones.

Los mensajes de Trump en Truth Social

A través de su red social, el mandatario estadounidense expresó con dureza su postura:

“¡Estados Unidos es un crédito mucho más fuerte de lo que era hace muy poco tiempo! UN PAÍS FUERTE SIGNIFICA UNA TASA DE INTERÉS MÁS BAJA - ES UN MEJOR CRÉDITO... ¡Muy simple!”

En otra publicación dirigida a la junta directiva del banco central y a su titular, Trump añadió:

“Reduzcan la tasa o dejaré de comerciar con los países que tienen superávit comercial. Sean patriotas”.

Trump argumentó que las elevadas tasas colocan a la economía estadounidense en desventaja global y aseveró que fallos recientes de la Corte Suprema le otorgan facultades ejecutivas absolutas para imponer restricciones comerciales directas como medida de política económica.

Cifras del la Oficina del Censo de EE.UU. revelan que solo en julio de 2026, la balanza comercial favorable para México alcanzó un hito histórico de u$s 26,310 millones, impulsada por exportaciones hacia el norte por 60,500 millones. En el acumulado interanual, el flujo bilateral superó los 871,500 millones de dólares, consolidando al país como el principal proveedor y aliado comercial del mercado estadounidense.

Sin embargo, esta profunda dependencia exportadora expone a México a una matriz de riesgos inmediatos:

Vulnerabilidad de las exportaciones: Al concentrar México el mayor superávit de bienes con EE. UU., cualquier medida ejecutiva para bloquear o frenar importaciones afectaría directamente al 80% de las ventas externas no petroleras del país.

Freno a la integración industrial: Sectores críticos altamente integrados, como el automotriz, el siderúrgico, el de aluminio y el electrónico, sufrirían paros técnicos y cuellos de botella inmediatos en las cadenas de suministro transfronterizas.

Incertidumbre para el Nearshoring : La retórica de cierre de fronteras comerciales paraliza la certidumbre jurídica que requieren las inversiones extranjeras directa (IED), llevando a empresas a pausar proyectos de relocalización en México.

Presión diplomática rumbo al T-MEC: Las amenazas incrementan la presión política sobre el gobierno mexicano de cara a las revisiones y negociaciones del T-MEC, acorralando la postura negociadora del país.

Volatilidad cambiaria e inflación: Las advertencias de freno al comercio suelen activar presiones inmediatas sobre el tipo de cambio, debilitando el peso e impulsando presiones inflacionarias a través de los productos importados.

A pesar de que Trump argumenta que fallos recientes de la Corte Suprema le otorgan facultades ejecutivas absolutas para imponer restricciones comerciales, en el plano jurídico de EE. UU. la suspensión de intercambios requiere de la activación de leyes de emergencia nacional o del aval del Congreso. No obstante, la sola retórica y el riesgo de choque institucional ya imponen una cuota de volatilidad que la economía mexicana no puede ignorar.

*Contenido elaborado con IA y revisado por editores.