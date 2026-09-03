MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos.

La discusión en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 horas en México ha cobrado nueva relevancia tras las declaraciones del empresario Carlos Slim, quien expresó su desacuerdo con dicho esquema y promovió una alternativa fundamentada en una menor cantidad de días laborales, pero con jornadas más prolongadas.

La propuesta también considera elevar la edad de jubilación hasta los 75 años. Esta iniciativa ha suscitado distintas opiniones entre especialistas, sindicatos y trabajadores y ha reavivado el debate sobre el futuro del mercado laboral mexicano.

¿12 horas diarias hasta los 75? La alternativa de Carlos Slim a la jornada de 40 horas

Carlos Slim propuso un modelo mediante el cual los trabajadores ejecutarían sus tareas únicamente tres días por semana, concentrando la actividad en jornadas de 11 o 12 horas. Él explicó que el objetivo principal sería preservar los salarios y reorganizar los turnos para que las empresas tengan la capacidad de incorporar a un mayor número de personas al empleo formal.

Según el fundador de Grupo Carso, este esquema posibilitaría acumular entre 33 y 36 horas laborables a la semana, una carga que considera suficiente para mantener la productividad sin perjudicar los ingresos de quienes ya están empleados.

Slim argumenta que el modelo tradicional de cinco o seis días de trabajo ha dejado de ser relevante y que una distribución diferente del tiempo facilitaría la apertura de nuevas plazas laborales mediante sistemas rotativos. Desde su perspectiva, esto beneficiaría en particular a los jóvenes que desean integrarse al mercado laboral formal.

La propuesta plantea elevar la edad de jubilación a 75 años

Otro de los aspectos fundamentales de la propuesta del empresario se centra en la elevación de la edad de jubilación a los 75 años. Su razonamiento se basa en el incremento de la esperanza de vida y en que los sistemas de retiro enfrentan presiones financieras superiores a las que existían al momento de establecer las reglas actuales.

En su exposición, trabajar menos días a la semana facilitaría que los individuos se mantengan activos por más tiempo. En su opinión, dicha combinación contribuiría a preservar el equilibrio de los sistemas de pensiones sin recortar los salarios de los trabajadores.

Las manifestaciones retomaron una posición que Slim había expresado con anterioridad sobre la necesidad de reconsiderar la organización del trabajo en función de las transformaciones en las condiciones demográficas y económicas.

¿Qué reacciones ha suscitado la propuesta de Carlos Slim?

Las declaraciones abrieron nuevamente el debate entre economistas, organizaciones sindicales y especialistas en materia laboral. Mientras algunos consideran que una redistribución de las horas podría incentivar nuevas contrataciones, otros advierten que jornadas de 11 o 12 horas podrían incrementar la fatiga y los riesgos para la salud de los trabajadores.

El empresario también rechazó la idea de una semana laboral de cuatro días. Consideró que esa modalidad beneficiaría principalmente a quienes ya tienen un empleo, pero no generaría suficientes oportunidades para incorporar nuevos trabajadores al mercado formal.

Por su parte, representantes sindicales han señalado que una reducción en los días laborados debe ir acompañada de condiciones de trabajo dignas, salarios justos y acceso a seguridad social, por lo que consideran que la discusión no puede centrarse únicamente en el número de horas o de días trabajados.