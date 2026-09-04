Tanto las autoridades aeroportuarias como los organismos de seguridad mantienen los controles sobre el equipaje de mano de los pasajeros que viajen hacia Estados Unidos.

Durante los controles de seguridad en los puntos de inspección, la valija será revisada mediante escáneres de rayos X y, si se detecta alguna anomalía, podrá someterse a inspecciones físicas específicas. El objetivo es identificar y retirar cualquier recipiente que no respete las normas vigentes para el transporte de líquidos.

Con el fin de evitar demoras, inconvenientes en el embarque o la pérdida de pertenencias, quienes partan desde México u otros destinos internacionales deberán cumplir con las disposiciones establecidas por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Agua embotellada en el equipaje de mano: ¿cuánto puedes llevar a Estados Unidos?

La Transportation Security Administration (TSA) determina que la cantidad de agua embotellada o cualquier otro líquido, aerosol, gel, crema o pasta está sujeta a los siguientes parámetros:

Límite por envase : capacidad máxima de 100 mililitros (3,4 onzas fluidas).

Almacenamiento: todos los recipientes deben caber en una sola bolsa plástica transparente con cierre hermético con capacidad máxima de 1 quart (aproximadamente 0,94 litros). Cada pasajero puede presentar únicamente una bolsa en el filtro de seguridad.

Cambia el equipaje de mano: modifican el límite permitido para llevar líquidos en el carry on Fuente: Shutterstock

En caso de que una botella de agua u otro líquido supere los 100 ml sin una justificación reglamentaria, el pasajero estará obligado a desecharla antes de proceder hacia las salas de abordaje.

Excepciones oficiales a la restricción vigente

La TSA y las autoridades de aviación civil establecen excepciones específicas que permiten la entrada de recipientes que superan los 100 ml en la cabina, siempre que se declaren de manera anticipada a los agentes de seguridad para su revisión adecuada:

Medicamentos líquidos : fármacos prescritos o de libre venta que son imprescindibles para el viaje, como insulina, jarabes o inhaladores.

Nutrición infantil : leche materna, fórmula láctea para bebés, agua purificada para biberones y alimentos para lactantes, en el caso de viajar con un menor.

Necesidades médicas especiales: líquidos o geles que son empleados para apoyar condiciones de salud particulares o requerimientos dietéticos documentados.

A pesar de la aplicación estricta de la norma, es crucial que los viajeros estén informados sobre estas exenciones para facilitar su experiencia en los puntos de control de seguridad.

Recomendaciones esenciales para viajeros

Para garantizar una correcta hidratación sin contravenir las normativas de seguridad: