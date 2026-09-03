Guardar dinero en una alcancía o “chanchito” es una de las formas más sencillas de separar efectivo y evitar gastarlo. Sin embargo, cuando los billetes permanecen durante mucho tiempo dentro de un recipiente cerrado, pueden deteriorarse por la humedad, el polvo o el contacto con otros objetos. Por eso, algunas personas recurren a un truco casero: envolverlos en papel aluminio antes de guardarlos.

El papel aluminio funciona como una barrera física que ayuda a mantener los billetes aislados del contacto directo con el exterior. No obstante, esto no significa que conserve el dinero indefinidamente ni que evite todos los daños. Si el billete se guarda cuando está húmedo, por ejemplo, el aluminio podría retener esa humedad y favorecer su deterioro.

El truco para evitar que el papel moneda se dañe. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

¿Para qué sirve envolver los billetes en papel aluminio?

La principal utilidad es crear una protección adicional para los billetes que permanecerán guardados durante semanas o meses. El aluminio puede reducir el contacto con polvo, suciedad y otros elementos presentes dentro de una alcancía, especialmente cuando se trata de recipientes que no tienen un cierre completamente hermético.

Para hacerlo correctamente, el billete debe estar completamente seco y limpio. Lo recomendable es doblarlo lo menos posible y envolverlo suavemente con una hoja de papel aluminio, sin presionarlo demasiado. Después, puede colocarse dentro de un sobre de papel o una pequeña bolsa limpia antes de introducirlo en la alcancía.

Billetes en alcancías. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde deben ir los billetes para conservarlos mejor?

Una vez protegidos, los billetes pueden colocarse en la parte interior de la alcancía, preferentemente separados de monedas y objetos que puedan generar fricción o humedad. También conviene evitar lugares expuestos al sol directo, temperaturas elevadas o cambios bruscos de temperatura.

Si el objetivo es conservar efectivo durante mucho tiempo, una opción más segura es mantenerlo en un lugar seco, fresco y protegido. Además, conviene revisar periódicamente los billetes para detectar señales de humedad, manchas, moho o deformaciones.

Este truco usado por miles de ahorradores caseros sirve como medida protección ante el daño y deterioro de papel moneda cuando se guarda en casa o se ahorra en alcancías.