Llega la gran tormenta de septiembre este viernes 4 y sábado 5: intensas lluvias, cortes de luz y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

México se prepara para un fin de semana con lluvias intensas y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronosticó para este viernes 4 y sábado 5 de septiembre precipitaciones de distinta intensidad en amplias zonas del país.

Durante el viernes, las lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros se concentrarán en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

El panorama también incluye descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en distintas regiones. En Baja California Sur, la circulación del huracán Marie generará además viento y oleaje elevado en la costa occidental de la península.

Las lluvias más fuertes del viernes

Para el sábado 5 de septiembre, el SMN mantiene el pronóstico de precipitaciones importantes. Las lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, se esperan en zonas de Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

Las lluvias más fuertes del viernes SMN

También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche. En otras entidades habrá precipitaciones fuertes o intervalos de chubascos.

Viento, granizo y tormentas

El pronóstico contempla rachas de viento y descargas eléctricas asociadas a las lluvias. Para el viernes, el SMN también advierte sobre la posibilidad de granizo en distintas zonas del país. En Baja California Sur, las rachas podrían alcanzar 50 a 70 km/h, vinculadas con la circulación del huracán Marie.

En la Ciudad de México, el viernes se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para el sábado se mantiene el pronóstico de chubascos, mientras que en el suroeste del Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes.

Aunque el título refiere a posibles cortes de luz, el pronóstico oficial consultado del SMN-Conagua no confirma interrupciones del suministro eléctrico, por lo que no corresponde presentarlas como una consecuencia prevista del temporal.