Puma atraviesa un momento complejo, mientras Anta refuerza su apuesta por la compañía.

La empresa china Anta Sports, dedicada al equipamiento deportivo, anunció que completó la compra del 29,06 % de las acciones de Puma por unos 1,686 millones de dólares en efectivo. Con esta operación, la compañía asiática se consolidó como el mayor accionista de la firma alemana.

A través de un comunicado difundido en su sitio web, Anta destacó que la inversión contribuirá a fortalecer su presencia global y a ampliar su alcance y competitividad dentro del mercado internacional de artículos deportivos.

“Puma cuenta con un rico legado y un sólido valor de marca. Confiamos en su equipo directivo y apoyamos la transformación estratégica que está en marcha”, afirmó Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports.

Apoyo a la estrategia de Puma

De acuerdo a EFE, el directivo remarcó además la intención de acompañar el crecimiento de la compañía alemana desde una perspectiva de largo plazo.

“Como accionista a largo plazo, esperamos compartir nuestra experiencia y nuestras capacidades, en particular en venta minorista y operaciones, respetando al mismo tiempo la independencia y la identidad de marca de Puma”, agregó.

Anta Sports pagó 1.505 millones de euros y pasó a ser el mayor accionista de Puma. CC

La firma china precisó que buscará una “representación adecuada” dentro del consejo de supervisión de Puma. No obstante, aclaró que por el momento “no tiene previsto” lanzar una oferta pública de adquisición para quedarse con el control total de la empresa europea .

Reacción del mercado y el duro momento económico de Puma

Tras conocerse la operación, las acciones de Anta Sports que cotizan en la Bolsa de Hong Kong registraban una suba del 0,35 % hacia las 11:53 hora local (03:53 GMT) de este jueves.

La adquisición se produce en un contexto desafiante para Puma. La compañía alemana cerró el año pasado con pérdidas por 721,1 millones de dólares, una fuerte caída frente a las ganancias de 208,7 millones de euros (314,5 millones de dólares) obtenidas en 2024.