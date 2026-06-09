Con México como una de las sedes del Mundial 2026 y ante el aumento en la demanda de artículos deportivos de selecciones y equipos participantes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, reforzó su combate a la piratería y advirtió que la comercialización y distribución de mercancía apócrifa puede derivar en sanciones administrativas y decomisos.

Como parte de estas acciones, el organismo aseguró 13 mil 522 piezas de ropa y artículos deportivos que presuntamente utilizaban de manera ilegal marcas reconocidas como FIFA, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Reebok, New Era y la Federación Mexicana de Futbol. El valor estimado de la mercancía decomisada supera los 1.55 millones de pesos.

Imagen generada con Gemini AI

Operativo en Izazaga deja decomiso millonario previo a la Copa del Mundo

Los aseguramientos se realizaron en dos establecimientos ubicados en los inmuebles de Izazaga 29 e Izazaga 81, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con el IMPI, en el primer punto fueron decomisadas 895 piezas con un valor aproximado de 249 mil 900 pesos, mientras que en el segundo se aseguraron 12 mil 627 productos valuados en más de 1.29 millones de pesos.

El operativo contó con la participación de 32 inspectores del IMPI, 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y seis integrantes de la Secretaría de Marina.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan frenar la venta de productos que infringen derechos de propiedad industrial en uno de los periodos de mayor actividad comercial vinculada al futbol.

IMPI busca proteger a consumidores y marcas oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

IMPI busca proteger a consumidores y marcas oficiales

El director general del IMPI, Santiago Nieto, afirmó que los operativos forman parte de una estrategia permanente para proteger los derechos de propiedad industrial, fortalecer el comercio legal y evitar que los consumidores adquieran productos falsificados.

Los aseguramientos se realizaron en dos establecimientos ubicados en los inmuebles de Izazaga 29 e Izazaga 81, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. IMPI

El instituto reiteró que continuará coordinando esfuerzos con distintas autoridades para combatir la piratería durante el Mundial 2026 y garantizar el respeto a la legalidad en beneficio de la economía nacional.