Debes estar dado de baja sin empleo formal y solicitarlo antes de cumplir 12 meses para mantener tus derechos vigentes.

Si de manera reciente dejaste de cotizar en el sector formal, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, conocida popularmente como Modalidad 40, representa una herramienta clave dentro de la Ley del Seguro Social. Este esquema permite a los trabajadores mantener vigentes sus derechos e incrementar de forma significativa sus aportaciones para el retiro.

Cumplir con los requisitos y conocer el proceso resulta fundamental, sobre todo para quienes cotizan bajo la Ley de 1973, ya que optimizar el Salario Base de Cotización elevará considerablemente el monto final de la pensión y garantizará un mejor futuro financiero.

De esta manera, se permitirá seguir acumulando semanas cotizadas aunque ya no haya un patrón, lo cual incrementa el porcentaje de tu pensión final. Además, eleva el promedio salarial al darle el derecho de elegir un Salario Base de Cotización (SBC) mucho más alto que tu último sueldo real, llegando hasta las 25 UMAS.

¿Quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos obligatorios?

Para acceder a este beneficio establecido en la Ley del Seguro Social, los interesados deben cumplir con condiciones muy específicas estipuladas por el instituto.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por PENSIONISSSTE, las personas trabajadoras que busquen registrarse deben cumplir con los siguientes puntos indispensables:

Estar dados de baja en el régimen obligatorio del IMSS tras haber trabajado con un patrón

Contar con un mínimo de 52 semanas acreditadas bajo el régimen obligatorio durante los últimos 5 años previos a la fecha de la baja

Respetar el tiempo límite, formalizando la solicitud por escrito en un plazo que no supere los 12 meses contados a partir del día de la baja.

Reúne tu CURP, NSS, identificación y comprobante para tramitarlo en línea o directamente en tu subdelegación del IMSS. Magnific

¿Cómo se elige el Salario Base de Cotización y cuáles son sus límites?

Uno de los atractivos principales de este esquema radica en la facultad de seleccionar de manera libre el Salario Base de Cotización (SBC) con el cual se cubrirán las cuotas periódicas. No obstante, la normativa vigente impone restricciones claras que todo solicitante debe considerar antes de realizar su trámite:

Límite inferior : el salario seleccionado jamás podrá ser menor al último Salario Base de Cotización registrado al momento de causar baja en el régimen obligatorio.

Límite superior: el monto elegido no tiene permitido rebasar el equivalente a 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente

Esta elección impacta de forma directa en el cálculo de los seguros de Invalidez y Vida, así como de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Paso a paso, cómo aumentar la pensión bajo la modalidad 40

Verifica tus semanas cotizadas y vigencia Consulta tu Constancia de Semanas Cotizadas en el portal del IMSS para confirmar que tengas al menos 52 semanas en los últimos 5 años y que no hayan pasado más de 12 meses desde tu baja laboral. Calcula y elige tu Salario Base de Cotización (SBC) Define el monto diario con el que cotizarás (puedes elegir hasta 25 UMAS). Recuerda que este número es el que multiplicará el promedio salarial de tus últimas 250 semanas bajo la Ley del 73. Presenta tu solicitud ante el IMSS Realiza el trámite de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio en línea (con CURP y correo) o de forma presencial en tu Subdelegación con identificación oficial, comprobante de domicilio y escrito libre. Realiza tus pagos puntualmente Paga tus cuotas de forma mensual, bimestral o anual adelantada (incluyendo los seguros de Invalidez y Vida, y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez). Evita retrasarte más de tres bimestres consecutivos para no perder el beneficio.

La presentación puede hacerse en línea o de manera presencial ante el IMSS

El trámite se puede gestionar mediante dos vías distintas, requiriendo en ambas contar con la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y una cuenta de correo electrónico activa.

Por vía en línea, el usuario debe ingresar al portal oficial del IMSS en el apartado de trámites, capturar su CURP y correo, confirmar su domicilio, seleccionar el SBC deseado y validar sus datos para recibir una respuesta en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

Por vía presencial, el interesado debe acudir a la subdelegación correspondiente del IMSS portando una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses) y un escrito libre con firma autógrafa o huella digital solicitando la Continuación Voluntaria. Al igual que en el método digital, el resultado se obtiene en cinco días hábiles.

¿De qué manera se pagan las cuotas y qué pasa si se omiten?

Las aportaciones correspondientes a los seguros de Invalidez y Vida y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez deben cubrirse de manera íntegra por el asegurado de forma mensual, bimestral o mediante anualidades adelantadas. Producto de las reformas a la ley, estas cuotas se ajustan de manera progresiva año con año hasta alcanzar su tope máximo en 2030.

Es vital mantenerse al corriente con las aportaciones, ya que omitir los pagos por un periodo continuado de tres bimestres (bajo la Ley de 1973) ocasionará la terminación automática de la continuación voluntaria, haciendo perder los beneficios acumulados en el proceso.