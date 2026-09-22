JD Sports llegará al mercado mexicano en 2027 mediante un acuerdo con Grupo Axo, comercializadora y distribuidora de marcas de moda, accesorios, calzado y cuidado personal en Latinoamérica, dio a conocer la cadena británica de sportswear en un comunicado en su sitio web.

En lugar de desarrollar una red de tiendas desde cero, convertirá parte de la infraestructura que Grupo Axo ya opera en el país. El acuerdo de franquicia de largo plazo contempla más de 140 establecimientos JD y la operación del comercio electrónico a partir de 2027.

Axo utilizará su actual red de tiendas de sneakers para desplegar la marca británica y, posteriormente, algunos puntos considerados estratégicos serán ampliados y adaptados al formato flagship de JD, conocido como Bigger and Better.

La compañía británica ha utilizado el modelo de franquicias como una vía de expansión con menor intensidad de capital en mercados fuera de sus principales territorios.

México, un mercado de 6,500 MDD para JD

Para JD, México representa la entrada a un mercado de más de 130 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 40% tiene menos de 25 años, de acuerdo con los datos utilizados por la propia compañía para presentar el acuerdo.

El mercado mexicano de activewear alcanzó unos US $6,500 millones en 2025 y podría superar los 10,000 millones hacia 2034, según estimaciones de IMARC. El crecimiento está asociado, entre otros factores, con la expansión del athleisure, el comercio electrónico y la mayor demanda de ropa deportiva.

Régis Schultz, CEO de JD, dijo en el comunicado publicado en la página de la compañía que ve una “oportunidad significativa para liderar la categoría en México. Axo es el socio ideal para JD en México, con una trayectoria de 30 años colaborando con marcas en el país. Su profundo conocimiento del mercado, su sólida plataforma operativa y su experiencia contrastada con marcas internacionales líderes la sitúan en una posición única para ayudar a llevar la propuesta de JD a México y aprovechar la oportunidad que existe allí”.

Axo también opera Nike en México. La relación se mantiene desde hace años y actualmente la compañía señala que opera 13 tiendas de la marca en el país.

Esto coloca al grupo mexicano en una posición particular dentro del mercado: por un lado, distribuye una de las marcas deportivas con mayor presencia global y, por otro, comenzará a operar un retailer multimarca cuyo atractivo depende precisamente de reunir distintas marcas de calzado y apparel en un mismo espacio.

El tamaño de la oportunidad contrasta con la escala que ya tiene JD a nivel internacional. El grupo cuenta con 4,766 tiendas en 35 países, de acuerdo con su reporte operativo más reciente, y opera distintas cadenas y conceptos de retail deportivo.

JD llega mientras Norteamérica pierde ritmo

La entrada a México ocurre en un momento de ajustes para JD Sports. Norteamérica, que representó 38% de las ventas del grupo en el ejercicio fiscal terminado en enero de 2026, registró en el segundo trimestre de su ejercicio 2026/27 una caída de 6.8% en ventas comparables, frente a un descenso de 3.1% para el conjunto del grupo.

JD ya cuenta con una plataforma de franquicias que suma 75 tiendas de JD y Courir en Europa, Medio Oriente, África y Asia, mientras que la empresa mantiene su estrategia de crecer mediante franquicias en mercados donde busca una expansión con menor inversión directa.