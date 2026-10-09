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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte de México para este viernes 9 de octubre, con los mayores acumulados concentrados en regiones del Pacífico sur y el sureste del país.

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 horas de la Conagua, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, el organismo pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones de Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz y Yucatán.

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¿En qué estados lloverá con mayor intensidad?

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en zonas de Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Área en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas del viernes 9 de octubre.
Área en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas del viernes 9 de octubre.Conagua

Temperaturas de hasta 45 °C y fuertes rachas de viento

El SMN también prevé temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. En Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua y Sinaloa, los registros podrían ubicarse entre 35 y 40 °C.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero. En las costas de Yucatán y el norte de Quintana Roo podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El pronóstico también contempla oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Yucatán durante la mañana, mientras que en otras zonas del Pacífico y el Golfo de México se esperan olas de entre 1 y 3 metros.

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Según el SMN, estas condiciones estarán relacionadas con la interacción de dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, una frente al Pacífico Sur Mexicano y otra en el Golfo de México, además de la entrada de humedad desde ambos litorales.