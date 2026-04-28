El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por una ola de calor que se extenderá por gran parte del país y podría generar caos en las zonas afectadas. La “tormenta roja” por la que alerta el organismo gubernamental se corresponde con una suba pronunciada de las temperaturas, con posibilidad de alcanzar valores superiores a los 45°C. Además, se esperan chubascos, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el transcurso de las próximas horas, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto a la hora de circular por la vía pública. Para hoy, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana. Este sistema mantendrá la onda de calor en gran parte de los estados de la República Mexicana, tales como Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, en el noreste mexicano, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico hacia el centro, sur y sureste mexicano, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en Morelos y Michoacán; y lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la onda de calor en México para el transcurso de las próximas horas. En algunas regiones, las temperaturas podrían escalar por encima de los 45°C, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública.