Terminar de pagar tu crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un logro que muchas familias celebran con alivio. Sin embargo, liquidar la deuda no significa automáticamente que la vivienda quede totalmente liberada a tu nombre. Existe un documento que muchas personas desconocen y que, si no lo tramitás, puede impedirte vender, heredar o disponer legalmente de tu casa: la carta de cancelación de hipoteca. Sin este trámite, la propiedad sigue teniendo un gravamen registrado ante la ley, aunque ya hayas terminado de pagar hace años. A continuación, te contamos qué necesitás hacer para liberar tu vivienda. Cuando se adquiere un inmueble mediante un crédito otorgado por el Infonavit, el acreditado constituye una garantía hipotecaria a favor del instituto. Esto significa que se inscribe un gravamen hipotecario en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, como respaldo legal en caso de incumplimiento de pago. Aunque la deuda quede totalmente liquidada, la hipoteca no se cancela automáticamente en el registro. Es decir, la obligación desaparece en términos financieros, pero el gravamen sigue existiendo jurídicamente hasta que se realice el trámite formal. Por ello, es necesario iniciar un procedimiento de cancelación de hipoteca. Este proceso incluye la emisión de una constancia de no adeudo, la formalización del trámite y su posterior inscripción ante el Registro Público. Solo a partir de esa inscripción, la propiedad queda completamente liberada ante la ley. Antes de generar el documento, Infonavit pide verificar que el crédito aparezca como “Liquidado” dentro de Mi Cuenta Infonavit. Para hacerlo, debés ingresar con tu número de seguro social y revisar la sección de Saldos y Movimientos. Si detectás pagos en exceso o saldo a favor, podés reclamarlos desde la plataforma utilizando tu e.firma. Además, si sos trabajador asalariado, también debés tramitar el aviso de suspensión. Este aviso sirve para informarle a tu empleador que deje de descontarte pagos del crédito vía nómina. Quienes trabajan por cuenta propia o ya no tienen relación laboral pueden omitir este paso. Una vez cumplidos los requisitos, podés generar la carta directamente desde la plataforma oficial del Infonavit. El apartado donde se realiza el trámite se llama “Carta instrucción de cancelación de hipoteca”. Para completar el proceso, necesitarás tener digitalizadas las escrituras de tu vivienda. Después de obtener el documento, todavía deberás presentarlo ante una Notaría Pública o ante el Registro Público de la Propiedad de tu estado. Ese paso es el que formaliza la liberación del gravamen de manera legal. Solo entonces podrás vender, heredar, donar o realizar cualquier trámite con tu casa sin restricciones.