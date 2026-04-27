La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) mantiene en alerta a los clientes de los distintos bancos de México, como BBVA y Banamex, en relación con una modalidad de retiro de efectivo en cajeros automáticos. Dicha tecnología permite llevar a cabo extracciones sin la necesidad de utilizar físicamente una tarjeta de débito. La introducción de la tecnología NFC (Near Field Communication) en los cajeros automáticos de BBVA y Banamex en México representa un avance significativo en la transformación de los servicios financieros del país. Esta innovación permite a los usuarios realizar retiros de efectivo sin necesidad de tarjetas físicas, utilizando únicamente teléfonos celulares. Aunque la tecnología NFC ha estado presente en México durante un tiempo considerable, la adición de más unidades no solo optimiza y acelera el proceso de retiro de efectivo, sino que también representa un avance notable en términos de seguridad. La llegada de la era del “contactless” a los cajeros automáticos de estas instituciones financieras marca un hito en la evolución de los servicios financieros en el país. La tecnología NFC (Near Field Communication) ha sido desarrollada para facilitar una comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos. Al acercar dos dispositivos que cuentan con NFC, esta tecnología se activa de manera automática, lo que optimiza el intercambio de información entre dispositivos situados a corta distancia. La tecnología en cuestión se fundamenta en un principio físico conocido como inducción electromagnética. Cuando dos dispositivos compatibles se aproximan, uno de ellos actúa como el iniciador, generando un campo electromagnético de baja frecuencia, mientras que el otro dispositivo se desempeña como el objetivo, con la capacidad de recibir dicho campo. El NFC opera utilizando un espectro de radiofrecuencia de 13,56 MHz. Con una potencia inferior a 15 mA, esta tecnología permite la transmisión instantánea de datos en un rango de hasta aproximadamente 15 centímetros entre los dispositivos. Además, el NFC puede funcionar en dos modos distintos: Modo activo: Ambos dispositivos están en funcionamiento y se comunican mediante la emisión de una señal.Modo pasivo: El dispositivo emisor crea un campo electromagnético, mientras que el dispositivo receptor modula dicho campo. Esta tecnología requiere un tiempo de 200 microsegundos para establecer la conexión y es capaz de transmitir información a velocidades de 106, 212, 424 o 848 Kbit/s.