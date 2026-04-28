El clima enfrentará un escenario extremo en las próximas horas debido a la combinación de distintos sistemas atmosféricos. Mientras una onda de calor continúa afectando a varias entidades, el ingreso de humedad e inestabilidad provocará lluvias severas en otras regiones. Este contraste generará tormentas con características intensas, conocidas como “tormenta negra”, que estarán acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y descargas eléctricas. Autoridades ya alertan por posibles afectaciones en diversas zonas del país. Las lluvias más intensas se concentrarán en regiones del centro, oriente y sur del país. Estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala registrarán precipitaciones fuertes con posible caída de granizo. En el sur y sureste, entidades como Oaxaca y Chiapas también serán impactadas por lluvias intensas. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves y afectaciones en zonas urbanas y rurales. Además, en algunas regiones del norte y occidente se prevén lluvias aisladas, aunque con menor intensidad. Sin embargo, no se descartan tormentas puntuales acompañadas de actividad eléctrica. Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas frecuentes, principalmente en el centro y sur del país. Este fenómeno incrementa el riesgo para la población, especialmente en espacios abiertos. También se prevén rachas de viento que podrían intensificarse durante las lluvias. Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en infraestructura. En combinación con el granizo, el impacto podría ser mayor en zonas urbanas. La acumulación de agua y la intensidad de las tormentas aumentan el riesgo de incidentes. A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando a gran parte del territorio nacional. Estados del norte y occidente mantendrán temperaturas elevadas, generando un contraste climático marcado. Este escenario complica las condiciones ambientales, ya que combina calor extremo con tormentas intensas en otras regiones. La variabilidad climática será una constante en los próximos días. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por el calor como por las lluvias. La combinación de ambos fenómenos puede generar riesgos adicionales para la salud y la seguridad.