La Comisión Nacional Antimonopolios de México autorizó la operación mediante la cual Telefónica venderá su negocio en el país a Melisa Acquisition por USD 450 millones.

La empresa española de telecomunicaciones Telefónica avanza en la última etapa de su salida de México, luego de que las autoridades antimonopolio aprobaran la venta de Movistar a Melisa Acquisition por USD 450 millones.

La Comisión Nacional Antimonopolio determinó que la operación, que contempla la transferencia de las sociedades operativas, no representa riesgos para la libre concurrencia ni afecta las condiciones de competencia entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país.

La operación tendrá un plazo inicial de seis meses para concretarse, con posibilidad de prórroga.

¿Por qué Telefónica se va de México?

La venta forma parte de la estrategia de reestructuración corporativa de Telefónica, mediante la cual el grupo busca concluir el fin de sus operaciones comerciales en Hispanoamérica y concentrar sus recursos en cuatro mercados considerados estratégicos:

España

Alemania

Reino Unido

Brasil

La decisión se suma a la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, con lo que la compañía reduce de manera significativa su presencia directa en América Latina .

En México, Telefónica comenzó a reducir su operación desde 2019, cuando alcanzó un acuerdo con AT&T para utilizar su red de acceso móvil, al mismo tiempo que devolvió infraestructura y espectro de su propiedad.

El acuerdo entre Telefónica Hispanoamérica y Melisa Acquisition contempla la totalidad de las acciones de Pegaso PCS y Celular de Telefonía.

¿Qué es Telefónica?

Telefónica es una multinacional española dedicada al sector de las telecomunicaciones que inició operaciones en México en 2001, tras adquirir cuatro operadoras pertenecientes a Motorola.

Un año después, en 2002, la compañía amplió su presencia en el mercado mexicano mediante la compra del 65% de Pegaso PCS, con el objetivo de fortalecer la cobertura de sus servicios.

Durante su permanencia en el país, Telefónica consolidó la marca Movistar y llegó a contar con una cartera superior a 20 millones de usuarios de telefonía móvil.

Aunque Telefónica dejará de ser la propietaria, Movistar continuará operando en México bajo el control del consorcio comprador , integrado por las firmas estadounidenses OXIO y Newfoundland Capital Management.

La nueva administración contempla transformar la operación hacia una plataforma basada en la nube y respaldada por redes de terceros, además de mantener al actual equipo directivo de la compañía.