El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre prevalecerá el cielo nublado en la Ciudad de México (CDMX), acompañado de un ambiente fresco y presencia de bruma. Hay varias zonas que reportan un 90% de probabilidad de lluvias torrenciales, por lo que es importante tomar precaución.
Por la tarde, se espera un ambiente templado a cálido, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
En cuanto a las temperaturas, se estima una máxima de entre 22 y 24 °C y una mínima de 13 a 15 °C en la capital del país. Asimismo, se prevé viento del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
Alerta por fuertes lluvias este jueves 8 de octubre
A continuación, el listado de las zonas que se verían afectadas por mal clima durante la jornada de hoy.
- Álvaro Obregón: 90%
- Azcapotzalco: 90%
- Benito Juárez: 90%
- Coyoacán: 90%
- Cuajimalpa de Morelos: 90%
- Cuauhtémoc: 90%
- Gustavo A. Madero: 90%
- Iztacalco: 90%
- Iztapalapa: 90%
- La Magdalena Contreras: 90%
- Miguel Hidalgo: 90%
- Milpa Alta: 90%
- Tláhuac: 90%
- Tlalpan: 90%
- Venustiano Carranza: 90%
- Xochimilco: 90%
Reporte del clima en Ciudad de México
El organismo informó que la Ciudad de México tendrá una alta probabilidad de lluvias durante este jueves 8 y viernes 9 de octubre, con hasta 90% de posibilidades de precipitaciones en las 16 alcaldías.
De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, entre el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre se prevé un aumento gradual en la probabilidad de lluvias en la capital. A su vez, el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis contempla lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, para el miércoles 7 y jueves 8 de octubre.