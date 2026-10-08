La temporada de ciclones tropicales de 2026 presentó un comportamiento particularmente inusual en el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre prevalecerá el cielo nublado en la Ciudad de México (CDMX), acompañado de un ambiente fresco y presencia de bruma. Hay varias zonas que reportan un 90% de probabilidad de lluvias torrenciales, por lo que es importante tomar precaución.

Por la tarde, se espera un ambiente templado a cálido, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas .

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por un temporal de lluvias en la CDMX. Fuente: EFE Toni Albir

En cuanto a las temperaturas, se estima una máxima de entre 22 y 24 °C y una mínima de 13 a 15 °C en la capital del país. Asimismo, se prevé viento del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Alerta por fuertes lluvias este jueves 8 de octubre

A continuación, el listado de las zonas que se verían afectadas por mal clima durante la jornada de hoy.

Álvaro Obregón: 90%

Azcapotzalco: 90%

Benito Juárez: 90%

Coyoacán: 90%

Cuajimalpa de Morelos: 90%

Cuauhtémoc: 90%

Gustavo A. Madero: 90%

Iztacalco: 90%

Iztapalapa: 90%

La Magdalena Contreras: 90%

Miguel Hidalgo: 90%

Milpa Alta: 90%

Tláhuac: 90%

Tlalpan: 90%

Venustiano Carranza: 90%

Xochimilco: 90%

Reporte del clima en Ciudad de México

El organismo informó que la Ciudad de México tendrá una alta probabilidad de lluvias durante este jueves 8 y viernes 9 de octubre, con hasta 90% de posibilidades de precipitaciones en las 16 alcaldías.

De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, entre el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre se prevé un aumento gradual en la probabilidad de lluvias en la capital. A su vez, el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis contempla lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, para el miércoles 7 y jueves 8 de octubre.

Las condiciones de mal clima en las 16 alcaldías de la Ciudad de México también se mantendrán durante el viernes.