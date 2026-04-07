Telefónica acordó la venta del 100% de su operación en México a Melisa Acquisition, LLC, un consorcio liderado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por un valor de u$s 450 millones, como parte de su estrategia de salida del mercado de Hispanoamérica. De acuerdo con información relevante enviada al mercado por Telefónica, la operación se realizó a través de su filial Telefónica Hispanoamérica, que alcanzó un acuerdo para transferir la totalidad de las acciones que posee en Pegaso PCS y Celular de Telefonía., sociedades que en conjunto operan bajo la marca Telefónica México. El monto de la transacción, conocido como firm value, se fijó en u$s 450 millones, equivalentes a aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual. El precio final estará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones corporativas. La compañía detalló que el acuerdo aún deberá cumplir ciertas condiciones establecidas entre comprador y vendedor, además de obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes antes de concretarse. Telefónica indicó que esta operación forma parte de su política de gestión de cartera de activos y se encuentra alineada con su estrategia de salida gradual de los mercados de Hispanoamérica. La venta del negocio en México representa uno de los movimientos más relevantes dentro del proceso de desinversión que el grupo español ha impulsado en los últimos años en la región, con el objetivo de concentrar sus operaciones en mercados considerados estratégicos.