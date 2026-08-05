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La escasez de talento técnico femenino y la necesidad de ampliar la base de trabajadores especializados llevaron a Telefónica Movistar a documentar una estrategia que ya probó resultados en otros mercados. La compañía presentó Mujeres en Red Movistar, una guía que busca ayudar a otras empresas del sector a incorporar más mujeres en puestos técnicos y operativos, con la premisa de que la diversidad también fortalece el desempeño de las organizaciones.

La metodología retoma la experiencia del programa Mujeres en Red implementado por Telefónica en Colombia, donde más de 600 mujeres fueron incorporadas a roles técnicos de instalación, mantenimiento y soporte de redes, hasta representar 11% de los técnicos de servicio de la operación local. Esa experiencia fue la base para elaborar un manual que cualquier empresa puede adaptar a sus propios procesos de reclutamiento, capacitación y seguimiento.

Natalia Guerra, directora de asuntos públicos, regulación y negocio mayorista de Telefónica Movistar México, señaló a El Cronista que el objetivo es compartir prácticas que ayuden a abrir más espacios para las mujeres en sectores donde históricamente su participación ha sido reducida.

La empresa ya ha replicado estas prácticas en los países donde cuenta con infraestructura. En México opera como una empresa de telecomunicaciones digital, por lo que la guía no podría aplicarse a la operación local, pero está abierta a otras empresas del sector.

La inclusión enriquece

La directiva explicó que la principal barrera no es la falta de interés de las mujeres, sino los sesgos que aún persisten dentro de las organizaciones sobre quién puede desempeñar ciertos trabajos.

“La riqueza de una organización depende del nivel de diversidad que tenga, porque entre mayor diversidad, tiene más formas de ver las cosas y aportar para hacer el trabajo”, afirmó Guerra.

La guía plantea siete etapas para implementar este tipo de programas, que van desde un diagnóstico de las brechas de género y el compromiso de la alta dirección, hasta procesos de reclutamiento inclusivo, capacitación técnica y socioemocional, protocolos de seguridad, indicadores para medir resultados y estrategias de comunicación para dar continuidad a las iniciativas.

De acuerdo con Guerra, la intención no es cumplir cuotas de contratación, sino generar cambios medibles dentro de las empresas. “Realmente es algo que nosotros vemos que lo que necesita es abordar cualquier proyecto: poner un objetivo, identificar qué se necesita y avanzar”, comentó.

Guerra compartió que las cinco empresas que participaron en el programa Mujeres en Red en Colombia obtuvieron resultados positivos, que pasaron de un 1% a un 5% en el primer año, a duplicar este número de contrataciones de mujeres.

“Hay que entender cuál es el cambio de cultura que tiene que hacer una organización, identificar qué necesidades tiene y qué pasos hay que dar”, dijo sobre la implementación del programa.

En las organizaciones, la inclusión de talento femenino en áreas técnicas y operativas debe estar estrechamente ligada con la gestión del talento, la innovación y el desempeño organizacional, de no hacerlo, “al final es una pérdida, porque las mujeres ofrecen otra perspectiva, otro cuidado, otra forma de hacer las cosas”, aseguró Guerra.

La iniciativa ya ha recibido reconocimiento fuera de la compañía. El programa original fue distinguido en los Latam Inclusive Tech Awards por su contribución a la inclusión laboral femenina en telecomunicaciones y también fue destacado por el World Economic Forum como un caso de referencia en materia de diversidad e inclusión, reconocimientos que impulsaron a Telefónica a convertir la experiencia en una metodología abierta para otras organizaciones.