Los trabajadores ferroviarios mantienen su protesta para exigir más seguridad en el sector. (Imagen ilustrativa)

Los trabajadores ferroviarios mantienen la huelga convocada para el próximo martes 17 de noviembre en defensa de la seguridad del sector, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que este año han dejado 115 muertos. La víspera, el lunes, está prevista además una nueva concentración, mientras los sindicatos esperan que el Gobierno apruebe y aplique las medidas acordadas que siguen pendientes.

Con la huelga a pocos días, el Ministerio de Transportes ya ha fijado los servicios mínimos, que garantizan tres de cada cuatro trenes de Cercanías en horas punta. Al mismo tiempo, el Gobierno ha renovado la dirección de Adif y Renfe, aunque esos cambios no han bastado para desactivar la protesta.

Los servicios mínimos para la huelga del martes 17

Según ha informado Renfe en un comunicado recogido por la agencia EFE, en Cercanías circulará el 75% de los trenes habituales en horas punta, de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30. Durante el resto del día, está previsto que circule la mitad de los trenes.

En Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos serán del 72% de un día normal, y en Media Distancia, del 65%. En el transporte de mercancías, afectarán al 26% del servicio programado.

Transportes fijó unos servicios mínimos que garantizan buena parte de los trenes durante la huelga. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Quién convoca la huelga

La huelga está convocada por los comités generales de empresa de Renfe y Adif, de los que forman parte sindicatos como Semaf, UGT, CCOO, CGT y el Sindicato Ferroviario. El objetivo es exigir más seguridad en el sector ferroviario tras los últimos accidentes.

Además, el sindicato de maquinistas Semaf ha hecho su propia convocatoria para ese día, que se extiende a los tres operadores de viajeros, Renfe, Iryo y Ouigo, y a las empresas de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway. Semaf mantiene también una jornada de paros el lunes 23 de noviembre, que inicialmente estaba prevista para el jueves pasado. A estas movilizaciones se suma la manifestación convocada este sábado por el Sindicato Ferroviario desde el Ministerio de Transportes hasta el Congreso.

Dos accidentes graves en menos de un año

Las protestas se intensificaron tras el accidente del pasado 28 de octubre en Urda, en el que murieron 69 personas. Fue el segundo accidente de alta velocidad en España en menos de un año en la misma línea, la que une Madrid y Sevilla.

El primero ocurrió el 18 de enero en Adamuz y causó 46 muertes. Dos días después, un maquinista murió en otro accidente en la red de Rodalies, en Gelida (Barcelona).

Los accidentes de Adamuz y Urda han dejado 115 muertos este año en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Fuente: EFE Ismael Herrero

Nueva dirección en Adif y Renfe

El accidente de Urda llevó a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuyas funciones asumió de forma transitoria el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Desde entonces, Cuerpo ha mantenido varias reuniones con los sindicatos mayoritarios del sector, UGT, CCOO y Semaf.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento de Joaquim Hortalà como presidente de Adif, tras la dimisión de Pedro Luis Marco de la Peña, y el de Inmaculada Gutiérrez al frente de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia, una persona cercana a Puente que todavía había participado en las últimas reuniones con los sindicatos.

Avances en la negociación, pero sin acuerdo cerrado

Las negociaciones han dado algunos frutos. El martes pasado se publicó un real decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional y la protección social del sector, lo que llevó a Semaf a aplazar sus paros parciales.

Sin embargo, el sindicato mantiene la huelga hasta que se aprueben y apliquen el resto de las medidas pactadas . Entre ellas figuran alertas meteorológicas específicas de la AEMET para el ferrocarril, nuevos protocolos ante fallos en el sistema de señalización LZB, un seguimiento efectivo de las limitaciones temporales de velocidad y una recomendación técnica sobre tripulaciones mínimas. Según Semaf, en la última reunión, celebrada el jueves, hubo avances técnicos, pero no se cerraron asuntos esenciales. CCOO, por su parte, reclama acelerar los compromisos firmados en febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

A pocos días de la huelga, Gobierno y sindicatos siguen negociando contrarreloj. Mientras tanto, los viajeros deberán prepararse para una jornada de servicios reducidos en buena parte de la red ferroviaria.