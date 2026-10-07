"Con su cortina, obra de toma, planta de bombeo, acueducto y potabilizadora, se fortalece el derecho humano al agua y se contribuye a la recuperación de los acuíferos", informó CONAGUA.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), construye la presa El Tunal II en Durango, una obra que permitirá almacenar agua de lluvia proveniente del río Tunal para abastecer a casi 700 mil habitantes de la capital del estado.

Según informó CONAGUA y el Gobierno de México, con la contrucción de esta presa a nivel de obra pública, se busca garantizar el suministro de agua potable de manera sustentable y reducir la extracción de los acuíferos. Actualmente, la obra registra un avance global de 17% e incluye la construcción de la cortina de la presa, una obra de toma, una planta de bombeo, un acueducto y una planta potabilizadora.

La nueva infraestructura llega en un contexto de presión hídrica para distintas regiones del país. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México al 30 de septiembre de 2026, la sequía de moderada a extrema ocupaba 12.2% del territorio nacional, un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto al 15 de septiembre.

Obras públicas en Durango: El Tunal II para abastecer a casi 700 mil habitantes. CONAGUA

Agua de lluvia en Durango: beneficios tendrá la presa El Tunal II

El principal objetivo de la presa será aprovechar el agua de lluvia que almacene el río Tunal para destinarla al consumo de la población. Con ello, el volumen que actualmente tendría que obtenerse de los acuíferos podrá dejar de extraerse, favoreciendo su recuperación durante los próximos 50 años, según la información de Conagua.

Abastecer de agua a casi 700 mil habitantes de la capital de Durango.

Aprovechar el agua de lluvia almacenada en el embalse

Reducir la extracción de agua de los acuíferos

Contribuir a la recuperación de los acuíferos durante los próximos 50 años

Suministrar agua que será sometida a un proceso de potabilización

Atender las necesidades de agua potable del campo y la industria

La CONAGUA señala que el agua será sometida a un proceso de potabilización para garantizar que la población pueda contar con agua de calidad. La dependencia sostiene que esto permitirá disminuir riesgos para la salud pública y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

México lucha con la sequía en varios estados del norte del país. CONAGUA

Durango enfrenta condiciones de sequía

El Monitor de Sequía también muestra que las condiciones de falta de agua no se limitan a una sola región del país. Durante la segunda quincena de septiembre, gran parte del territorio nacional recibió precipitaciones por debajo del promedio, situación que favoreció el incremento de áreas con sequía de moderada a extrema.

En Durango, el reporte al 30 de septiembre registró municipios dentro de las categorías de sequía contempladas por el monitoreo. En el conjunto nacional, fueron 654 municipios con sequía de moderada a excepcional, mientras que otros 869 fueron clasificados como anormalmente secos.

El Tunal II se suma a la obra planta potabilizadora Guadalupe Victoria, inaugurada en 2025. CONAGUA

Para el caso de Durango, el reporte indica que cuenta con 2.6% de municipios con sequía respecto al total del país. Nueve de sus municipios fueron categorizados bajo anormalmente seco y uno con sequía moderada.

En este escenario, el Gobierno de México plantea El Tunal II como una obra de infraestructura para fortalecer el abasto de agua de la capital duranguense.

CONAGUA afirma que el proyecto permitirá garantizar agua “de manera sustentable” y atender no solamente a la población, sino también las necesidades del campo y la industria .

La dependencia considera que la presa forma parte de los proyectos estratégicos para garantizar el derecho humano al agua, especialmente en regiones con mayores necesidades hídricas. La obra se suma a la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, inaugurada en 2025 para aprovechar el agua de la presa del mismo nombre.