Adultos mayores y personas con discapacidad pueden acudir a los módulos habilitados para asegurar su inscripción al Servicio Universal de Salud.

El proceso de inscripción para la credencialización del Servicio Universal de Salud 2026 se encuentra en marcha, convocando de forma prioritaria a los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente.

Esta estrategia busca garantizar el derecho a la atención médica gratuita y universal en instituciones públicas. Para facilitar este trámite de inscripción, la Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado basado en la inicial del primer apellido, permitiendo ordenar la afluencia en los módulos habilitados en todo el país.

¿Qué apellidos pueden registrarse esta semana hasta el sábado?

Para garantizar un flujo ordenado y eficiente en las sedes de atención, la Secretaría de Bienestar dispone de un calendario de registro por la letra inicial del apellido. De esta manera, desde el jueves hasta el sábado será el turno de estas personas:

Jueves : letra G.

Viernes : letras H, I, J, K y L.

Sábado: jornada especial destinada exclusivamente para rezagados de este primer bloque de letras.

Una vez que termine este esquema, el lunes seguirá el calendario por apellidos desde la letra M.

El registro al Servicio Universal de Salud continúa esta semana según la inicial del apellido paterno en módulos de la Secretaría de Bienestar. Gobierno de México

¿Quiénes pueden registrarse?

El registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud está enfocado principalmente en dos grandes grupos de población:

De 30 a 64 años : dirigido de forma específica a personas que ya forman parte del padrón de beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. No se trata de un registro abierto para cualquier persona de ese rango de edad, sino para quienes cuentan con esa condición y derecho social previo.

Adultos mayores de 65 años en adelante: quienes son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Las fechas de inscripción de cada mes, según la inicial del apellido

Primera y tercera semana de cada mes

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Qué es la Credencialización del Servicio Universal de Salud y quiénes pueden registrarse?

La credencialización del Servicio Universal de Salud es una iniciativa impulsada en conjunto por la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar para consolidar una red pública articulada.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, este programa complementa estrategias como “Salud Casa por Casa” y apunta a poner en marcha más de 12,750 consultorios especializados hacia 2027.

Las personas convocadas en esta etapa son principalmente los adultos mayores y los beneficiarios con discapacidad permanente, quienes bajo el principio de “cero rechazo” podrán recibir valoración, orientación y atención primaria oportuna independientemente de su condición laboral.

¿Qué beneficios ofrece esta red médica y cómo se vincula con los servicios públicos?

Con la integración de esta red de atención primaria, las instituciones públicas del sector salud prevén sumar cerca de 50 millones de consultas adicionales anuales a las ya existentes.

Los consultorios operarán con criterios homologados de infraestructura y equipamiento para dar seguimiento puntual a padecimientos agudos, infecciones, así como a enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes.

De este modo, los beneficiarios obtienen un acceso directo, seguro y coordinado a los servicios de salud pública en todo el territorio nacional.