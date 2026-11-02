Se dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La Secretaría del Bienestar comenzará este martes 3 de noviembre la dispersión de las Pensiones del Bienestar del bimestre noviembre-diciembre. Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia, dio a conocer el calendario oficial en “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional.

Los pagos se harán del martes 3 al viernes 27 de noviembre, de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario, a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

La dispersión incluye la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Cuánto y cuándo le toca a cada beneficiario?

Los montos bimestrales previstos para 2026 varían según el programa:

La pensión para adultos mayores entrega 6,400 pesos

Mujeres Bienestar, 3,100

Personas con Discapacidad, 3,300

el apoyo para hijos de madres trabajadoras, 1,650 pesos.

Las fechas por letra son las siguientes:

A , el 3 de noviembre

B , el 4

C , el 5 y 6

D, E y F , el 9

G , el 10 y 11

H, I, J y K , el 12

L , el 13

M , el 17 y 18

N, Ñ y O , el 19

P y Q , el 20

R , el 23 y 24

S , el 25

T, U y V , el 26

W, X, Y y Z, el 27.

La distribución de los recursos se llevará a cabo del martes 3 al viernes 27 de noviembre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP. Banco del Bienestar

¿Cómo saber si ya llegó el pago?

Puedes consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar desde su aplicación móvil gratuita, disponible en Google Play y App Store; por teléfono, al 800 900 2000, donde el sistema te pedirá los 16 dígitos de la tarjeta; en la banca por internet del banco; o en un cajero automático de cualquiera de sus sucursales.

Si tienes dudas sobre los programas sociales, puedes llamar a la Línea del Bienestar, al 800 639 42 64. Conviene revisar la letra y la fecha que te corresponden para cobrar sin contratiempos.