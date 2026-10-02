La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un último depósito durante 2026. El pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre y será entregado durante noviembre, de acuerdo con el esquema de dispersión que utiliza la Secretaría de Bienestar.

El pago de septiembre-octubre, que fue el penúltimo del año, ya terminó el 25 de septiembre. Los depósitos se realizaron de manera escalonada según la primera letra del apellido y fueron enviados directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para el último bimestre del año, todavía no hay un calendario oficial con las fechas correspondientes a cada letra del apellido. La Secretaría de Bienestar deberá publicar esa información antes de que comience la nueva dispersión.

Atención: cuándo será el último pago de la Pensión Bienestar 2026

El último pago de 2026 será el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Aunque el apoyo contempla dos meses, la entrega se realiza mediante un único depósito bimestral, por lo que no habrá un pago separado durante diciembre.

Las reglas de operación establecen para 2026 un apoyo de $3,200 mensuales, lo que representa $6,400 por cada bimestre. Ese es el monto que corresponde al pago de noviembre-diciembre para las personas incorporadas al programa.

Como todavía no se publicó el calendario oficial de noviembre-diciembre de 2026, las fechas que circulen en redes sociales o sitios no oficiales deben considerarse tentativas. La Secretaría de Bienestar será la encargada de informar qué día corresponde a cada letra.

El antecedente más reciente es el calendario de 2025: ese año la Secretaría de Bienestar anunció el 3 de noviembre que los depósitos del bimestre noviembre-diciembre se realizarían del 3 al 27 de noviembre, también de acuerdo con la primera letra del apellido.

Los depósitos se realizan de manera escalonada según la primera letra del apellido. ChatGPT

Quiénes recibirán el último pago de 2026

El último depósito está dirigido a las personas que ya forman parte del padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y que mantienen su derecho al apoyo.

Las reglas de operación de 2026 establecen que pueden recibir la pensión las personas de 65 años o más, con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y domicilio actual en México. El programa tiene cobertura nacional.

Actualmente, la Pensión para Adultos Mayores beneficia a 13.7 millones de personas, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de México en septiembre de 2026. El monto establecido para este año es de $6,400 bimestrales.

El programa es de carácter universal para las personas que cumplen con los requisitos establecidos. Las reglas de operación no establecen como requisito no recibir otra pensión o jubilación para acceder al apoyo.

Cuándo será el próximo pago después de noviembre

Después del depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el siguiente pago de la Pensión para el Bienestar corresponderá al bimestre enero-febrero de 2027.

Por ahora, no hay un calendario oficial de pagos para 2027 ni una fecha confirmada para ese primer depósito. La información deberá ser comunicada por la Secretaría de Bienestar cuando corresponda.

Para consultar el calendario oficial de la Pensión para Adultos Mayores, los derechohabientes deben recurrir a los canales de la Secretaría de Bienestar y al portal oficial de Programas para el Bienestar, donde se publican las fechas de cada periodo de pago.