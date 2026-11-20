Quiénes pueden recibir un complemento en su pensión del IMSS o ISSSTE a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La Secretaría de Bienestar confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

Los depósitos corresponden al bimestre noviembre-diciembre y se realizan de manera escalonada, según l a primera letra del apellido de cada derechohabiente .

De acuerdo con el comunicado 095, firmado por la dependencia, el operativo comenzó el martes 3 y concluirá el viernes 27 de noviembre . A partir de este viernes 20, todavía quedan varios grupos de beneficiarios pendientes de recibir el apoyo económico en su Tarjeta del Bienestar .

¿Quiénes reciben el pago de Bienestar a partir del 20 de noviembre?

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los depósitos se organizan según la letra inicial del primer apellido.

Por este motivo, no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día y es importante consultar la fecha asignada a cada grupo.

Según el calendario oficial, quienes todavía deben recibir el depósito son los derechohabientes cuyos apellidos comienzan con las letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las fechas correspondientes son:

Viernes 20 de noviembre: apellidos que comienzan con P y Q.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: apellidos que comienzan con R.

Miércoles 25 de noviembre: apellidos que comienzan con S.

Jueves 26 de noviembre: apellidos que comienzan con T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.

¿Cuánto dinero depositará Bienestar en noviembre de 2026?

Los montos dependen del programa social al que pertenece cada beneficiario. Para el bimestre noviembre-diciembre , la Secretaría de Bienestar confirmó los siguientes importes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales.

En el caso de Sembrando Vida, la dependencia aclaró que las y los sembradores reciben el pago de su jornal mensual y que el depósito correspondiente a noviembre se realizó el 11 de este mes.

La Secretaría de Bienestar recordó que los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el pago de los Programas de Bienestar. Fuente: Gobierno de México