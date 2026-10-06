Durante noviembre, algunas personas podrían recibir de manera coincidente distintos ingresos, como el pago de su pensión, el aguinaldo y un apoyo económico, dependiendo de su situación y del programa al que pertenezcan.

Noviembre podría representar un mes con ingresos adicionales para algunos adultos mayores en México. En esta línea, la Secretaría del Bienestar depositará varios pagos juntos -como aguinaldo y apoyo económico-, por lo que ciertos beneficiarios cobrarán “pago triple”.

La posibilidad de recibir hasta tres ingresos durante el mismo mes depende de la situación de cada beneficiario . Para ello, tendría que combinarse la inscripción a un programa social con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, en determinados casos, la continuidad de una actividad laboral formal.

La Secretaría de Bienestar aún debe publicar el calendario oficial correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

La expectativa surge porque noviembre suele concentrar distintos conceptos, como pensiones, aguinaldos y apoyos sociales. Sin embargo, cada prestación tiene sus propias reglas, requisitos y fechas de pago, por lo que no todos los adultos mayores pueden recibirlas en simultáneo.

¿Qué adultos mayores podrían recibir tres ingresos en noviembre?

Uno de los posibles escenarios corresponde a los adultos mayores que participan en el Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, mediante el cual el organismo facilita el contrato empresarial a trabajadores de mayor edad.

Este programa no entrega un salario, sino que funciona como un mecanismo de vinculación laboral. Si la persona consigue un empleo a través de este esquema, puede recibir un sueldo y las prestaciones establecidas en su relación laboral.

Si bien el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9,582.47 pesos mensuales, el ingreso puede ser superior dependiendo del puesto y de las condiciones acordadas con el empleador.

Además, si cumple con los requisitos previstos por la legislación laboral y el contrato correspondiente, el trabajador podría recibir aguinaldo. A estos ingresos podría sumarse la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que también sea beneficiario del programa.

De esta manera, una persona adulta mayor que continúe trabajando formalmente podría coincidir en noviembre con salario, aguinaldo y Pensión Bienestar.

La suma del salario, aguinaldo y Pensión Bienestar provienen de fuentes diferentes y no de un depósito extraordinario otorgado por una sola institución.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar?

En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6,400 pesos cada dos meses a sus beneficiarios.

El pago del bimestre septiembre-octubre fue realizado durante septiembre mediante la Tarjeta del Bienestar. El siguiente depósito será el correspondiente a noviembre-diciembre.

Por el momento, la Secretaría de Bienestar todavía no había dado a conocer el calendario oficial para la dispersión de este último pago del año.

¿Cuáles son los requisitos para Vinculación Productiva del INAPAM?

Las personas de 60 años o más que cuentan con la credencial del INAPAM pueden solicitar su incorporación al programa de Vinculación Productiva, un esquema que busca facilitar su acceso a oportunidades laborales o actividades voluntarias.

El trámite es gratuito y consiste en un proceso de vinculación entre los beneficiarios y empresas. Para ello, el INAPAM toma en cuenta:

Conocimientos

Habilidades

Experiencia

Intereses.

Las oportunidades disponibles pueden incluir empleos con sueldo base y prestaciones de ley, así como actividades remuneradas por hora, jornada o proyecto.

Para solicitar la incorporación al programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más.

Presentar la credencial del INAPAM en original.

Contar con una identificación oficial vigente con fotografía, como la INE, el pasaporte o la licencia de conducir.

Cabe señalar que las empresas participantes pueden solicitar requisitos adicionales, dependiendo de las características de cada puesto o actividad.

En cualquiera sea el caso, el trámite se lleva a cabo en los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, donde se brinda atención de 08 a 15. Para consultar la ubicación de los módulos disponibles, puedes ingresar al sitio oficial del Gobierno de México.