El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la suspensión de una segunda ola de ataques contra Venezuela, prevista si el gobierno de Delcy Rodríguez se negaba a cooperar.

La decisión -según el anuncio publicado a través de Truth Social- se debió a la decisión del gobierno venezolano de liberar “grandes cantidades” de presos políticos.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como una señal de que busca la ‘paz’. Se trata de un gesto muy importante e inteligente", escribió el mandatario estadounidense en su comunicado y afirmó que, si bien los ataques fueron suspendidos, “todas las embarcaciones permanecerán en su posición por razones de seguridad” .

La liberación fue anunciada el jueves por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez -hermano de la presidenta interina- en un discurso público donde reveló que la operación ya había comenzado a ejecutarse.

“El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, reveló.

Además, afirmó que se trata de un gesto del gobierno venezolano destinado a contribuir a la paz y a la continuidad de la vida institucional y económica del país.

¿Quiénes son los presos políticos que Venezuela liberó hasta el momento?

Hasta el momento solo siete detenidos fueron liberados por el gobierno venezolano.

El jueves por la noche se liberó a los dirigentes políticos opositores Enrique Márquez, excandidato presidencial, y Biagio Pilieri, empresario y exlegislador venezolano, quienes permanecían detenidos en el centro de reclusión caraqueño conocido como El Helicoide. Ambos son cercanos a María Corina Machado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves el inicio de la liberación de detenidos en un discurso público. EFE/ Palacio de Miraflores

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España confirmó la liberación de la abogada y defensora de Derechos Humanos a cargo de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien también se encontraba detenida en el mismo establecimiento.

Además, las autoridades españolas confirmaron la liberación de otros 4 ciudadanos:

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme : acusados por el Gobierno de Venezuela de estar implicados en una supuesta operación terrorista.

Miguel Moreno Dapena : un periodista oriundo de las Islas Canarias.

Ernesto Gorbe Cardona: valenciano de 52 años; las autoridades venezolanas no detallaron públicamente los cargos en su contra.

Hasta el momento no hay información confirmada sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, que se encuentra detenido en el país desde el 8 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el último boletín de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Venezuela colabora con Estados Unidos, pero las petroleras se muestran cautas

En el mismo comunicado en el que confirmó la suspensión de la segunda operación militar, Trump aseguró que Estados Unidos y Venezuela “están trabajando bien en conjunto” en la reconstrucción de una infraestructura de petróleo y gas “mucho más grande, mejor y más moderna”.

En ese marco, afirmó que las grandes petroleras invertirán al menos u$s 100.000 millones, tras reuniones con los principales ejecutivos del sector en la Casa Blanca.

Trump aseguró que Estados Unidos y Venezuela “están trabajando bien en conjunto”

Pese al optimismo presidencial, las compañías energéticas estadounidenses se muestran más cautas.

Según un reportaje del Financial Times , ejecutivos del sector buscan “garantías serias” del Gobierno antes de comprometer capitales de gran escala en Venezuela, incluso mientras Trump presiona a la industria para que respalde su intento de reconfigurar los mercados energéticos.

Esta semana hubo reuniones entre funcionarios de EE.UU. y ejecutivos del sector energético en Miami, y el reclamo por garantías se repetirá en el encuentro previsto en la Casa Blanca este viernes.