La flamante presidenta se estrenó con un mensaje directo a la sociedad venezolana al jurar ante los legisladores reunidos en la Asamblea Nacional. FOTO: @delcyrodriguezv

En esta noticia La trayectoria de la nueva presidenta

Delcy Rodríguez, hasta hace unas horas la vicepresidenta de Venezuela, fue designada por el Parlamento del país como la nueva presidenta, sustituyendo a Nicolás Maduro, depuesto tras una incursión militar por parte del gobierno de Donald Trump.

La flamante presidenta se estrenó con un mensaje directo a la sociedad venezolana al jurar ante los legisladores reunidos en la Asamblea Nacional.

Rodríguez dijo que asume su nombramiento “Con dolor por el sufrimiento al pueblo venezolano después de una agresión ilegítima contra nuestra patria”.

La mandataria juró por Hugo Chávez, el exlíder y fundador de la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela, así como por su madre y hermano.

“Juro al pueblo de Venezuela que no voy a descansar ni un minuto por devolverle la tranquilidad”.

Rodríguez previamente había exhortado al presidente estadounidense Donald Trump a conformar una agenda de cooperación entre los dos países a fin de promover el desarrollo compartido.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, refirió.

Previamente, Trump había dicho que EEUU gobernaría Venezuela hasta garantizar su transición a un estadio demócrata. Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, salió a declarar que Washington sólo se dedicaría a conducir la toma de decisiones políticas de Venezuela.

La trayectoria de la nueva presidenta

Rodríguez es una abogada laboral y ha tenido diversos cargos en la administración chavista-madurista. Fue vicepresidenta desde 2018 y aunque en diversas versiones se afirma que pactó la entrega de Maduro, en su toma de protesta habló del dolor que le provocó la detención de “los dos rehenes que están secuestrados”. Esto en alusión a Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados por EEUU de narcotráfico y otros cargos.

La ascensión de Rodríguez al primer lugar en la línea de sucesión ocurrió en un contexto de extrema tensión. Tras la incursión militar estadounidense que capturó a Maduro, la Corte Suprema ordenó que asumiera temporalmente la jefatura del Estado para evitar un vacío de poder, aunque este nombramiento se produjo en medio de un abierto enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos.