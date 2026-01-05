Hasta dónde puede avanzar la ofensiva de Trump: los planes de intervención militar que evaluó Milei

En esta noticia Causa por narcotráfico contra Maduro: el impacto en la Argentina

La irrupción militar de Estados Unidos en territorio venezolano que propició la captura de Nicolás Maduro trajo alivio a miles de expatriados y volvió a encender la esperanza en la familia del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien es mantenido en cautiverio desde hace más de 392 días bajo custodia de Caracas.

El gobierno de Javier Milei ha sido un activo denunciante del régimen de Maduro y, además de celebrar la caída del sucesor de Hugo Chávez, ha insistido en la liberación de Gallo.

María Gómez, esposa del gendarme manifestó la profunda angustia que atraviesa su familia ante la falta de noticias sobre el paradero del oficial, pese al cambio de mando en Caracas.

La mujer relató que, aunque sintió un alivio inicial por la captura del dictador, la realidad en los centros de detención no ha variado: “Salió Maduro, pensé que se iban a abrir las puertas de las cárceles, pero lastimosamente no pasó”.

Al respecto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dijo que el gobierno argentino mantiene permanentes gestiones para reclamar contra la “detención ilegal”.

“La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos, sostuvo la ministra en declaraciones periodísticas.

Gallo quedó detenido en diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela por tierra, a través de la frontera con Colombia, cuando se encontraba de vacaciones y viajaba para ver a su pareja de nacionalidad venezolana y a su pequeño hijo.

“Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese”, resaltó Monteoliva.

La funcionaria explicó que "la reserva de la información” que hace el gobierno en este caso no es “en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo”.

Law enforcement officials move captured Venezuelan President Nicolas Maduro at Downtown Manhattan Heliport, as he heads towards the Daniel Patrick Manhattan United States Courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Adam Gray TPX IMAGES OF THE DAY Fuente: REUTERS Adam Gray

Monteoliva dijo que, tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la detención de Maduro, “en la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días”.

Por su parte, su antecesora en el cargo, la actual presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reiteró su reclamo por el paradero del gendarme.

“Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, dijo Bullrich tras ayer asistir al acto de ciudadanos venezolanos frente al Obelisco porteño.

La exministra de Seguridad Nacional destacó que Gallo “es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial”.

Bullrich también hizo mención a Germán Giuliani, un abogado argentino que fue detenido en Venezuela acusado por el gobierno de Maduro por narcotráfico, y sobre el que su familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que carecían de noticias desde mayo de 2025.

Asimismo, destacó que a partir de ahora comienza en Venezuela “un proceso de transición muy complejo, porque el Estado está totalmente infiltrado”, y a modo de ejemplo dijo que “hasta ahora las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a deplorar a Maduro y decir no queremos ser más parte de esto”.

Gómez, la esposa del gendarme, destacó el apoyo constante de Bullrich, quien le transmitió palabras de aliento en las últimas horas.

“Tengo un sentimiento raro; como venezolana quiero festejar, pero como mujer y madre no puedo porque Nahuel todavía no está conmigo”, remarcó, al tiempo que reafirmó su compromiso de no abandonar la lucha hasta lograr el regreso del ciudadano argentino a su hogar.

Por otra parte, Monteoliva aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca “un antes y un después” en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y anticipó que la Argentina reforzó “todas sus fronteras” tras lo sucedido en Venezuela.

“La detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito , y toda la región está afectada”, dijo.

Recalcó que la Argentina reforzó en los últimos días sus controles fronterizos y de aeropuertos y djo: “En situaciones como estas lo importante es anticiparnos y prevenir”.

Además, aseguró que, desde su Ministerio, ya se venía trabajando “sobre una lista de personas vinculadas al régimen de Maduro”.