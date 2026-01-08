En esta noticia Los datos de la balanza

El presidente de Estados Unidos comenzó a delinear la política comercial que impondrá a Venezuela tras el operativo militar para extraer a Nicolás Maduro y las acciones para tomar control de la producción petrolera del país sudamericano.

En un mensaje en X publicado por la Casa Blanca, la administración Trump afirmó que “Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero... Una decisión acertada y muy positiva para los ciudadanos de Venezuela y Estados Unidos”.

La publicación incluye un texto de Trump en el que afirma que le “informaron” dicha medida. Asimismo, refiere que las compras que haga Venezuela con los recursos del petróleo bajo el acuerdo inlcuirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipo para mejorar la infraestructura de energía del país. Todo, dijo Trump, hecho en EE.UU.

Sin decir de quién es la decisión, Trump dijo que es una “sabia elección y algo que será muy bueno para los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos”.

Los datos de la balanza

Si bien Trump dijo que Venezuela se “compromete” a que EE.UU. se convierta en su mayor socio comercial, los datos demuestran que a pesar de la influencia china y rusa, Estados Unidos ya es el mayor importador y exportador de Venezuela.

Con datos del Observatory of Economic Complexity (OEC), a 2023 (últimos datos disponibles), EE.UU. era el mayor cliente de productos venezolanos con u$s 3,810 millones, siendo el petróleo crudo el principal insumo, con u$s 3,460 millones.

En cuanto a las importaciones, es China el principal proveedor de Venezuela, con u$s 3,450 millones, dejando en segundo lugar a EE.UU., con u$s 2,430 millones.

Esta semana, Trump anunció los planes para que Venezuela envíe petróleo a EE.UU. para comercializar, por un valor aproximado de u$s 2,800 millones al precio actual de mercado. Si bien Trump dijo que él manejará personalmente esos ingresos, trascendió que en realidad se depositarán en cuentas del Tesoro de EE.UU., a salvo de los acreedores de Venezuela.