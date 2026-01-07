En esta noticia Flotilla de Chevron “invadirá” aguas venezolanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las Autoridades Provisionales de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump difundió el mensaje en su red social oficial, donde afirmó que el crudo será vendido al precio de mercado y que su administración controlará los ingresos de esa operación para asegurar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

El presidente instruyó al Secretario de Energía, Chris Wright, a ejecutar inmediatamente el plan, y señaló que el petróleo se transportará en buques directamente a muelles de descarga en Estados Unidos.

La declaración se produce en medio de la profunda tensión bilateral tras la operación militar estadounidense en Caracas, que resultó en la detención de Maduro y de su esposa, y ha generado intensos debates políticos, diplomáticos y geoestratégicos sobre el futuro de Venezuela y el papel de Washington en la región.

Flotilla de Chevron “invadirá” aguas venezolanas

Una flota de once buques petroleros fletados por la petrolera estadounidense Chevron zarpó hacia Venezuela con el objetivo de cargar crudo venezolano, informó Bloomberg en base a datos de movimientos marítimos y comercialización.

Los barcos, que llegarían durante este mes a los puertos de José y Bajo Grande, están destinados a cargar petróleo que será procesado posteriormente en refinerías de Estados Unidos, incluidas Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp., según el reporte.

Chevron, que opera bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro de EE.UU., se consolidó como la única compañía occidental autorizada a exportar crudo venezolano en medio de las sanciones y el operativo militar estadounidense en el país, indicó Bloomberg.

Fuentes vinculadas al chavismo señalaron, sin embargo, que esta operatoria no es nueva ni está relacionada con los hechos del 3 de enero, y explicaron que Chevron exporta petróleo venezolano de manera regular desde hace meses y años bajo licencias otorgadas por el Tesoro de Estados Unidos como excepción al régimen de sanciones. Según estas fuentes, se trata de envíos habituales que ya se realizaban antes de la captura de Nicolás Maduro.