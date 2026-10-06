Para una persona con salario fijo, el cálculo parte del salario diario.

El aguinaldo es una prestación obligatoria para las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La legislación establece que debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario por cada año trabajado y que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan trabajado durante todo el año también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que permanecieron en la empresa. El mismo criterio se aplica cuando la relación laboral termina antes de diciembre.

¿Cuánto aguinaldo te corresponde en 2026?

El artículo 87 de la LFT establece un mínimo de 15 días de salario por cada año de servicios. Una empresa puede otorgar una cantidad mayor si así lo establecen el contrato individual, el contrato colectivo o las condiciones laborales aplicables.

Para una persona con salario fijo, el cálculo parte del salario diario. Por ejemplo, quien cobra 10,000 pesos mensuales y trabajó todo el año tiene un salario diario de 333,33 pesos. Con el mínimo legal de 15 días, su aguinaldo sería de 5,000 pesos.

La fórmula es:

Salario diario × 15 días = aguinaldo mínimo anual.

Cuando el salario es variable, deben aplicarse las reglas específicas previstas por la legislación para determinar la base del cálculo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece orientación gratuita sobre estos casos.

¿Cuánto te corresponde si no trabajaste todo el año?

No es necesario haber trabajado los 12 meses para tener derecho al aguinaldo.

Cuando una persona trabajó menos de un año, debe recibir la parte proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Ese derecho se mantiene aunque la relación laboral haya terminado antes de diciembre.

Para calcular el proporcional puede utilizarse esta fórmula:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados = aguinaldo proporcional.

Por ejemplo, con un salario diario de 333,33 pesos y 180 días trabajados, el aguinaldo proporcional sería de aproximadamente 2,466 pesos.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

La fecha es el límite legal para realizar el pago. Por lo tanto, si termina ese plazo y la empresa todavía no entregó la prestación correspondiente, existe un incumplimiento que puede ser reclamado por el trabajador.

El aguinaldo es además un derecho irrenunciable, por lo que no puede eliminarse por decisión unilateral del empleador.

¿Qué hacer si tu empresa no paga el aguinaldo a tiempo?

Cuando el aguinaldo no es pagado dentro del plazo legal, se entrega una cantidad inferior a la que corresponde o no se paga el proporcional, el trabajador puede acudir a la Profedet.

La Procuraduría brinda asesoría, conciliación y representación legal gratuitas para ayudar a los trabajadores a reclamar sus derechos laborales.

También es conveniente conservar documentación que permita acreditar la relación laboral y el salario, como el contrato de trabajo, recibos de nómina y comprobantes de pago.

La Profedet dispone de atención telefónica en los números 800 717 2942 y 800 911 7877.

Aguinaldo: el artículo 87 de la LFT establece un mínimo de 15 días de salario por cada año de servicios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar el aguinaldo?

El derecho a reclamar el pago del aguinaldo prescribe en un año.

El plazo comienza a contar desde que la prestación se vuelve exigible. Por eso, aunque existe un período para presentar el reclamo, Profedet recomienda acudir cuanto antes cuando existe un incumplimiento.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de 15 días?

La regla de los 15 días de salario corresponde a las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo, incluidas, entre otras, quienes tienen puestos de base o de confianza, trabajan de planta, están sindicalizados, laboran por obra o tiempo determinado o son trabajadores eventuales.

Los trabajadores al servicio del Estado tienen un régimen diferente y no deben confundirse con los trabajadores del sector privado sujetos al artículo 87 de la LFT.

En 2026, por lo tanto, un trabajador sujeto a la LFT debe recibir al menos 15 días de salario por un año completo trabajado y cobrar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Si la empresa no cumple, puede acudir a la Profedet para recibir asesoría y reclamar la prestación.