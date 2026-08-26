El regreso a clases 2026-2027 estará acompañado de un operativo para vigilar los precios de los productos que más compran las familias durante esta temporada. La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a reforzar las acciones de monitoreo, verificación y atención de denuncias.

La medida busca proteger la economía familiar ante la alta demanda de útiles, uniformes y otros artículos escolares, así como prevenir incrementos injustificados y prácticas comerciales abusivas. El nuevo ciclo escolar comenzará el próximo 31 de agosto en las escuelas públicas y privadas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

“Se busca proteger los derechos de los consumidores y prevenir prácticas comerciales abusivas, publicidad engañosa o cobros que no correspondan a los precios exhibidos”.

La Beca Rita Cetina es un programa del Gobierno de México dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Fuente: archivo

¿Qué vigilará Profeco durante el regreso a clases?

El exhorto aprobado por la Comisión Permanente contempla que la Profeco refuerce sus acciones durante el periodo de regreso a clases 2026. El objetivo es detectar posibles irregularidades en los comercios que venden productos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

Entre los principales puntos que se busca vigilar están:

Incrementos injustificados en los precios de útiles y uniformes.

Publicidad que pueda resultar engañosa para los consumidores.

Precios que no sean visibles o estén exhibidos de manera poco clara.

Cobros diferentes al precio anunciado.

Condiciones de venta que no correspondan con lo informado al comprador.

Posibles prácticas comerciales abusivas.

La Comisión Permanente señaló que estas medidas buscan dar mayor certeza a las familias y evitar que el presupuesto destinado a comprar los productos escolares se vea afectado por irregularidades comerciales.

Transformación del bachillerato con carreras más actualizadas y de mayor salida laboral. Gobierno de México

Comercios deberán respetar los precios que exhiban

El comunicado recuerda que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece obligaciones para los proveedores. Entre ellas se encuentra informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, cargos, términos y demás condiciones ofrecidas a los compradores.

Además, los comercios deben mostrar de manera notoria y visible el monto total a pagar, por lo que el consumidor debe tener claridad sobre cuánto costará finalmente el producto antes de realizar la compra.

Regreso al colegio Revista Legislatura

El dictamen aprobado el pasado 19 de agosto también recupera los resultados del operativo especial de regreso a clases de 2025. En aquella ocasión, la Profeco reportó el monitoreo de miles de productos, además de asesorías, visitas de vigilancia, verificaciones y servicios de calibración de instrumentos de medición.

Las acciones también contemplaron suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para este regreso a clases, el exhorto busca fortalecer nuevamente el monitoreo y la atención de las denuncias relacionadas con útiles, uniformes y demás artículos escolares.