La nueva casa contará con tiendas, restaurantes y un Museo del Fútbol dentro de un espacio de más de 8,600 m².

El histórico Atlas, uno de los equipos más tradicionales del fútbol mexicano, anunció el proyecto de un nuevo estadio en Ciudad UdeG, como parte de una alianza entre Grupo PRODI y la Universidad de Guadalajara.

El nuevo recinto será sede de los Rojinegros y de los Leones Negros de la UdeG con una capacidad proyectada para más de 40,000 aficionados. Además, forma parte de un desarrollo urbano más amplio que integrará deporte, educación, cultura, espacios públicos y actividad económica en Jalisco.

La inversión proyectada por Grupo PRODI se acerca a los 5,000 millones de pesos, mientras que la meta es disputar el primer partido en el nuevo estadio en 2030, año en que los Zorros cumplirán 70 años desde su primer partido en el Estadio Jalisco.

El recinto tendrá 56 palcos, 16 boxes y más de 3,600 asientos premium, de platea y preferente. Atlas

El presidente Atlas explicó por qué dejarán el Estadio Jalisco

Para entender este cambio histórico, las declaraciones de Gerardo Casanova, presidente ejecutivo del club, son clave. Justamente, explicó en el programa Futbol Picante de ESPN que entiende el “enorme cariño” que le tienen al emblemático Estadio Jalisco, hogar desde 1960.

No obstante, remarcó que “es un estadio que no nos permite tener todo el ecosistema que requiere hoy un equipo para sostener las inversiones que tenemos que hacer en jugadores, en cuerpo técnico, en infraestructura, en instalaciones, en desarrollo de jugadores”.

¿Cómo será el diseño y cuáles son las características de la nueva casa rojinegra?

El recinto estará ubicado en un predio de 16 hectáreas dentro de Ciudad UdeG y contará con capacidad para más de 40,000 aficionados en partidos de fútbol. Su diseño estará a cargo de Populous, firma internacional especializada en arquitectura deportiva y de entretenimiento, seleccionada después de un concurso internacional. Entre sus principales características destacan:

Cercanía con la afición : la primera butaca estará a menos de nueve metros de la cancha.

Comodidades exclusivas : contará con 56 palcos, 16 boxes y más de 3,600 asientos premium, de platea y preferente.

Uso compartido : Atlas será el equipo principal del recinto y también albergará los encuentros de Leones Negros.

Espacios adicionales: el proyecto contempla un recinto contiguo de hasta 4,000 metros cuadrados para encuentros de menor escala.

Un estadio que funcionará los 365 días del año y los impactos a la comunidad de Guadalajara

El proyecto busca que el inmueble tenga actividad durante todo el año y no únicamente durante los partidos. La operación contempla más de 200 eventos anuales, entre partidos de fútbol, conciertos, espectáculos y otras actividades deportivas y culturales.

Además, el desarrollo incluirá más de 8,600 metros cuadrados destinados a tiendas de los equipos, el Museo del Fútbol, comercios y restaurantes. Ciudad UdeG también incorporará más de 61,000 metros cuadrados de espacios públicos arbolados, entre ellos el parque comunitario Plaza Sur, con canchas, juegos infantiles y áreas abiertas para el uso cotidiano de los vecinos.

El proyecto contempla además sistemas de captación de agua pluvial y una planta interna de tratamiento de agua, dentro de una propuesta que busca integrar el estadio con el entorno universitario y urbano.

Espacios de parking y mejora en la movilidad urbana para llegar al nuevo estadio

La movilidad será uno de los aspectos que deberán desarrollarse junto con el proyecto. Grupo PRODI, la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco trabajarán en una estrategia integral de movilidad y conectividad, mientras se realizan los estudios técnicos establecidos por la normativa urbanística y ambiental.

El estadio contará con 1,400 cajones de estacionamiento propios y más de 4,600 cajones de apoyo en un radio menor a dos kilómetros. También se contempla una ruta especial para conectar estos estacionamientos con las estaciones del Tren Ligero y la calzada de acceso peatonal.

Entre las opciones de transporte cercanas se encuentran la estación Constitución de Mi Macro Periférico y la estación Mercado del Mar de la Línea 3 del Tren Ligero, además de distintas estaciones de MiBici. El Gobierno de Jalisco también confirmó que trabajará en proyectos de movilidad que acompañen el desarrollo.